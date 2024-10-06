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BERCAN TUTAR
06 Ekim 2024, Pazar BERCAN TUTAR

İsrail’i kara kara düşündüren antisiyonizm dalgası

Siyonist rejim insanlığa karşı giriştiği savaşı çoktan kaybetti. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik barbar soykırım saldırıları sadece İslam dünyasında, Afrika, Asya ve Latin Amerika'da değil Batı ülkelerinde de büyük bir öfkeye yol açıyor. Bakmayın siz bazı Avrupalı ve Amerikalı siyasilerin ve Yahudi lobilerinin pençesindeki kirli odakların siyonizm güzellemelerine...
Dünya, Filistinli çocuk ve kadınlara her tür mezalimi reva gören ırkçı İsrail'e ve ona destek veren sadist liderlere notunu verdi. İsrail ve bütün suç ortakları bunun bedelini çok ağır ödeyecek.
Bu bağlamda Batı'da yükselişe geçen ve giderek küresel bir norma dönüşen 'antisiyonizm' tutumu İsrail'i ve soykırımcı yandaşlarını şimdiden kara kara düşündürüyor.
Siyonist rejime yönelik eleştirileri bastırmak için devreye sokulan 'Yahudi düşmanlığı/antisemitizm' yaftası da artık işe yaramıyor.
Korku duvarlarını aşan Batılı insanlar siyonist rejime karşı durmayı bir insanlık ödevi olarak görüyor. Bu ahlaki ve insani tavır giderek siyasi bir yükümlülüğe ve ideolojiye dönüşüyor.

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Siyonist lobi ve kalemşorları bundan hayli rahatsız. ABD ve Avrupa'daki antisiyonist duyguların merkezi geleneksel sağdan artık sola ve yeni sağa kayıyor. Batı'nın hemen her yerinde özellikle eğitimli sınıflar, sol ağırlıklı medya ile beyaz milliyetçiler siyonist rejimi ve barbarlıklarını lanetliyor. Avrupa dışında Kanada, Avustralya ve ABD gibi siyasi olarak Yahudi lobilerinin her şeyi kontrol ettiği ülkelerde de antisiyonizm yayılıyor.
Siyonizm karşıtlığı ana akım medya ve siyasette de hızla güçleniyor. Siyonistler ve Yahudiler Batılı ülkelerde eskiden olduğu gibi yeniden 'iç düşman' ve 'uyumsuzlar' olarak kodlanıyor.
ABD'de yeni sağın en önemli figürü olan Donald Trump, damadı Yahudi olmasına ve kızı Yahudiliğe geçmesine rağmen antisiyonizmle flört eden isimlerle çekinmeden görüşebiliyor. Örneğin 2022'de Mar-a-Lago'da rapçi Kanye West ile alternatif sağcı Nick Fuentes'i ağırladı.
ABD'de liberteryen Ron Paul, Kuzey Carolina Vali Yardımcısı Mark Robinson, Georgia milletvekili Marjorie Taylor Greene, muhafazakâr medya ikonu Candace Owens gibi isimler açıkça İsrail'in barbarlıklarını eleştiriyor. Owens ve Fuentes, Trump'ın başkan yardımcısı adayı JD Vance'i İsrail'e olan coşkusu nedeniyle kınamaktan çekinmedi.

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ABD dışında Avrupa'da da antisiyonizm revaçta. Fransa'daki siyonistler için en açık tehdit artık sol görüşlü Yeni Halk Cephesi'nden geliyor. Merkez sol, Troçkistler, yeşiller ve İslamcılardan oluşan bu koalisyon İsrail karşıtlığında birleşmiş durumda.
Fransa'nın sağdaki yükselen gücü olan Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi birçok antisiyonist aday çıkardı. Benzer süreçler diğer Avrupa ülkelerinde de görülüyor. Almanya'nın Almanya İçin Alternatif (AfD), Polonya'nın Hukuk ve Adalet Partisi, İsveç Demokratları ve Avusturya'nın Özgürlük Partisi gibi önde gelen yeni sağ partilerin saflarında bol miktarda antisiyonist isim var.
Bu durum İsrail'deki ırkçı siyonist rejimi derinden korkutuyor. Çünkü yükselen yeni antisiyonizm dalgası hem İsrail'i düşman rejim diye niteliyor hem de Batı'da yaşayan siyonist lobileri 'iç düşman, uyumsuzlar ve soykırımcı İsrail'e destek veren ırkçılar' diye kodluyor. Özetle Batı başta olmak üzere dünya genelinde soykırımcı siyonistlere artık yer de yok gelecek de yok.

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