Siyonist rejim insanlığa karşı giriştiği savaşı çoktan kaybetti. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik barbar soykırım saldırıları sadece İslam dünyasında, Afrika, Asya ve Latin Amerika'da değil Batı ülkelerinde de büyük bir öfkeye yol açıyor. Bakmayın siz bazı Avrupalı ve Amerikalı siyasilerin ve Yahudi lobilerinin pençesindeki kirli odakların siyonizm güzellemelerine...
Dünya, Filistinli çocuk ve kadınlara her tür mezalimi reva gören ırkçı İsrail'e ve ona destek veren sadist liderlere notunu verdi. İsrail ve bütün suç ortakları bunun bedelini çok ağır ödeyecek.
Bu bağlamda Batı'da yükselişe geçen ve giderek küresel bir norma dönüşen 'antisiyonizm' tutumu İsrail'i ve soykırımcı yandaşlarını şimdiden kara kara düşündürüyor.
Siyonist rejime yönelik eleştirileri bastırmak için devreye sokulan 'Yahudi düşmanlığı/antisemitizm' yaftası da artık işe yaramıyor.
Korku duvarlarını aşan Batılı insanlar siyonist rejime karşı durmayı bir insanlık ödevi olarak görüyor. Bu ahlaki ve insani tavır giderek siyasi bir yükümlülüğe ve ideolojiye dönüşüyor.
***Siyonist lobi ve kalemşorları bundan hayli rahatsız. ABD ve Avrupa'daki antisiyonist duyguların merkezi geleneksel sağdan artık sola ve yeni sağa kayıyor. Batı'nın hemen her yerinde özellikle eğitimli sınıflar, sol ağırlıklı medya ile beyaz milliyetçiler siyonist rejimi ve barbarlıklarını lanetliyor. Avrupa dışında Kanada, Avustralya ve ABD gibi siyasi olarak Yahudi lobilerinin her şeyi kontrol ettiği ülkelerde de antisiyonizm yayılıyor.
***ABD dışında Avrupa'da da antisiyonizm revaçta. Fransa'daki siyonistler için en açık tehdit artık sol görüşlü Yeni Halk Cephesi'nden geliyor. Merkez sol, Troçkistler, yeşiller ve İslamcılardan oluşan bu koalisyon İsrail karşıtlığında birleşmiş durumda.