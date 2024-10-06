Siyonist rejim insanlığa karşı giriştiği savaşı çoktan kaybetti. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik barbar soykırım saldırıları sadece İslam dünyasında, Afrika, Asya ve Latin Amerika'da değil Batı ülkelerinde de büyük bir öfkeye yol açıyor. Bakmayın siz bazı Avrupalı ve Amerikalı siyasilerin ve Yahudi lobilerinin pençesindeki kirli odakların siyonizm güzellemelerine...

Dünya, Filistinli çocuk ve kadınlara her tür mezalimi reva gören ırkçı İsrail'e ve ona destek veren sadist liderlere notunu verdi. İsrail ve bütün suç ortakları bunun bedelini çok ağır ödeyecek.

Bu bağlamda Batı'da yükselişe geçen ve giderek küresel bir norma dönüşen 'antisiyonizm' tutumu İsrail'i ve soykırımcı yandaşlarını şimdiden kara kara düşündürüyor.

Siyonist rejime yönelik eleştirileri bastırmak için devreye sokulan 'Yahudi düşmanlığı/antisemitizm' yaftası da artık işe yaramıyor.

Korku duvarlarını aşan Batılı insanlar siyonist rejime karşı durmayı bir insanlık ödevi olarak görüyor. Bu ahlaki ve insani tavır giderek siyasi bir yükümlülüğe ve ideolojiye dönüşüyor.

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Siyonist lobi ve kalemşorları bundan hayli rahatsız. ABD ve Avrupa'daki antisiyonist duyguların merkezikayıyor. Batı'nın hemen her yerinde özelliklesiyonist rejimi ve barbarlıklarını lanetliyor. Avrupa dışındagibi siyasi olarak Yahudi lobilerinin her şeyi kontrol ettiği ülkelerde de antisiyonizm yayılıyor.Siyonizm karşıtlığı ana akım medya ve siyasette de hızla güçleniyor. Siyonistler ve Yahudiler Batılı ülkelerde eskiden olduğu gibi yenidenolarak kodlanıyor.ABD'de yeni sağın en önemli figürü olan, damadı Yahudi olmasına ve kızı Yahudiliğe geçmesine rağmen antisiyonizmle flört eden isimlerle çekinmeden görüşebiliyor. Örneğin 2022'de Mar-a-Lago'da rapçiile alternatif sağcıağırladı.ABD'de liberteryen, Kuzey Carolina Vali Yardımcısı, Georgia milletvekili, muhafazakâr medya ikonugibi isimler açıkça İsrail'in barbarlıklarını eleştiriyor. Owens ve Fuentes, Trump'ın başkan yardımcısı adayıİsrail'e olan coşkusu nedeniyle kınamaktan çekinmedi.

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ABD dışında Avrupa'da da antisiyonizm revaçta.için en açık tehdit artık sol görüşlügeliyor.oluşan bu koalisyon İsrail karşıtlığında birleşmiş durumda.Fransa'nın sağdaki yükselen gücü olanbirçok antisiyonist aday çıkardı. Benzer süreçler diğer Avrupa ülkelerinde de görülüyor.Almanya İçin Alternatif (AfD),Hukuk ve Adalet Partisi,veÖzgürlük Partisi gibi önde gelen yeni sağ partilerin saflarında bol miktarda antisiyonist isim var.Bu durum İsrail'deki ırkçı siyonist rejimi derinden korkutuyor. Çünkü yükselenhem İsrail'i düşman rejim diye niteliyor hem de Batı'da yaşayandiye kodluyor. Özetle Batı başta olmak üzere dünya genelinde soykırımcı siyonistlere artık yer de yok gelecek de yok.