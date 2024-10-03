Gazze'de Hamas'a diş geçiremeyen İsrail ve ABD'nin Lübnan ve olası bir İran cephesinde başarılı olması çok zor. Nitekim İsrail ve ABD daha önce de Lübnan'daydı. 1967 İsrail- Arap Savaşı'ndan sonra Lübnan'a sığınan 800 bine yakın Filistinli burada Filistin Kurtuluş Örgütü'nü (FKÖ) kurdu ve İsrail'in Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü işgaline karşı Lübnan'da üslenerek vatanlarını savunmaya başladı.

Siyonist rejim FKÖ'yü ortadan kaldırmak amacıyla 1982'de Lübnan'ı başkent Beyrut'a kadar işgal etti. Ancak İsrail'in Lübnan'ı işgali ve FKÖ'ye saldırıları bu kez Hizbullah'ın ortaya çıkmasına yol açtı.

FKÖ'nün merkezini Beyrut'tan Tunus'a taşımaya zorlayan İsrail sınırda bir güvenlik bölgesi oluşturdu fakat Hizbullah'ın sert direnişiyle karşılaştı. İsrail'in kayıpları artınca dönemin başbakanı Ehud Barak 2000'de tek taraflı olarak Lübnan'ın güneyinden geri çekildi.

İsrail, Hizbullah'ı yok etmek amacıyla 2006'da Lübnan'ı yeniden işgal etti. Fakat amacına ulaşamadı. BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını kabul eden İsrail böylece Hizbullah'ın zaferini tescillemiş oldu.

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Sadece İsrail'e karşı değilkarşı dabaşarılı operasyonlar yapan Hizbullah'ınuzun bir bölgesel ve küresel eylem geçmişivar. Bu nedenle şu anki şartlargörünüyorİsrail ve ABD için.Ne var ki İsrail Başbakanıbu kez başarılı olacağına inanıyor.Yahudi lobisinin ABD yönetimi üzerindekietkisine güveniyor. Netanyahu budolayı Gazze'de veLübnan'da savaş normlarını, uluslararasıhukuku, BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkeskararını ve Uluslararası Adalet Divanı'nınsoykırım uyarısını görmezden geliyor.Son dönemde İsrailsaldırılarıyla,ile birlikte örgütün üst düzey liderliğine yönelik suikastlar ve örgütünbüyük sükse yaptı. Fakat geniş bir coğrafyaya yayılan, toplumsal, askeri ve siyasi alanda bölgesel ve küresel lojistiğe sahip Hizbullah'ı geriletmek öyle kolay değil.

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ÇünküOnun arkasındaİran ile birlikte bölgesel ve küresel dinamiklerindeğişmesini istemeyenSon yıllarda bölgesindeve dünyada hayli pro-aktif bir diplomasiizleyengibi güçleri de hesabakatıncaişi öyle göründüğügibi kolay olmayacak.Haliyle Hizbullah hem Rusya ve Çin gibihem de İran'ın İsrail ve ABD'ye karşı geliştirdiğiDolayısıyla İsrail'e atılan balistik füzelergösteriyor. Türkiye başta olmak üzere Netanyahu'nun da eski ABD Başkanı George W. Bush gibidüzenlemesine küresel ve bölgesel aktörler izin vermeyecektir.Küresel ve bölgesel aktörlerinbu kararlılığını gören ve sütten ağzı yananABD bu nedenle yoğurdu bile artık üfleyerekyiyor. Zira bu sefer de hiçbir şeyin farklıolmayacağını görüyor.