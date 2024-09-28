Küresel vicdan bütün enerjisini günümüzün modern Hitler'i Gazze Kasabı Netanyahu'yu durdurmaya harcıyor. Sayın Erdoğan BM'deki konuşmasında, "Netanyahu insanlığın ittifakı ile durdurulmalıdır" çağrısında bulundu. Ancak halklar düzeyinde oluşan bu insanlık ittifakı, devletler düzeyinde ve siyasi olarak henüz oluşmuş değil. Oluşmaktan da çok uzak görünüyor. Fakat bazı gelişmeler tarihin yeniden tekerrür edeceğine işaret ediyor. Unutmayalım ki Hitler'i Avrupa veya ABD durdurmadı. Netanyahu'ya destek veren Batı, Hitler'e de arka çıkmıştı.
Hitler'i durduran asıl güç Avrupa veya ABD değil, Sovyet Rusya'ydı. Ancak tarihi gerçekleri çarpıtan Batı, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yenmedeki rolünü göz ardı edip hatta bu hakikati fiilen silerek yerine 1944 Normandiya Çıkarması'nı savaşın dönüm noktası olarak gösteriyor.
***
Ukrayna krizinden sonra ise Rusya Batı'dan tamamen reddediliyor. Batı dünyası o kadar ileri gitti ki Hitler'i deviren Rusya'nın şu anki lideri Vladimir Putin'i 'yeni Hitler' diye yaftalıyorlar.
Daha 22 Eylül'de İngiltere
'nin çiçeği burnundaki Dışişleri Bakanı David Lammy
, Putin'i bir mafya imparatorluğu kurmak ve Afrika'yı sömürmekle
suçladı.
Rus diplomatlar, 'Siyahi İngiliz' Bakan Lammy'nin
eleştirisine atıfta
bulunarak şu alaysı ifadelerle yanıt verdi:
"Gelmiş geçmiş en büyük sömürge imparatorluğu
olan Büyük Britanya
, bir şekilde
Rusya'yı Afrika'nın köleleştirilmiş halklarıyla
ilişkilendiriyor..."
Oysa Çarlık Rusyası
'nın Afrika'da hiç sömürgesi olmadı. Hatta Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği, birçok Afrika ülkesinin Batılı sömürgecilerden bağımsızlığını kazanmasına yardımcı oldu.
Rus diplomatlar ayrıca şu paradoks ile traji-komediye de işaret etmeden duramadı: "Japonya, ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası atmasının 79. yıldönümünde Rusya'yı 'nükleer tehdit' iddiasıyla
suçluyor. Üstelik ABD, Ağustos 1945'te Japonya'ya bir değil iki nükleer bomba atmasına rağmen..."
***
Japonya Başbakanı Fumio Kişida
, 19-21 Mayıs 2023'te Hiroşima'da yapılan G7 zirvesindeki
anma töreninde, "Rusya'nın nükleer tehdidinin" Tokyo'nun nükleersiz bir dünya çabasını zorlaştırdığını savunacak kadar Amerikalılaştı.
Tuhaf olanı ise Kişida'nın tarihte nükleer bomba kullanan ilk ve tek ülke olan ABD'den bir kez bile bahsetmemesiydi.
Rusya'yı şeytanlaştırma projesinde son gülünç hamle ise ABD'nin sadık müttefiki Polonya'dan geldi. Polonya'daki Auschwitz Anıt Müzesi
, Rusya'nın Nazi toplama kampının kurtuluşu için Ocak 2025'te düzenlenecek törene davet edilmeyeceğini duyurdu. Müze müdürü Piotr Cywinski
, Rusya'nın "özgürlüğün değerini anlamadığını
ve bu nedenle varlığının alaycı olacağını"
iddia etti. Hâlbuki Auschwitz-Birkenau ölüm kampına ilk ulaşan birlikler Kızıl Ordu'nun 332. Piyade Tümeni'ndeki
askerlerdi. Auschwitz'e 27 Ocak 1945'te ulaşan Rus askerleri kamptaki 7 bine yakın Yahudi mahkûmu
kurtarmıştı.
İşte bu nedenle ders alınmadığı için tarih yine tekerrür edecek. Bakalım Rusya, Avrupa ve Afrika'da yaptığı gibi Filistin ve Ortadoğu'nun da sömürgeci soykırımcılardan ve Neo- Nazilerden kurtulmasına
yardım edecek mi? Konjonktürel ve tarihi gelişmeler Rusya'yı sorumluluk alıp taşın altına elini koymaya zorluyor. Bekleyip göreceğiz. İnşallah yanılmayız.