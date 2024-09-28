Küresel vicdan bütün enerjisini günümüzün modern Hitler'i Gazze Kasabı Netanyahu'yu durdurmaya harcıyor. Sayın Erdoğan BM'deki konuşmasında, "Netanyahu insanlığın ittifakı ile durdurulmalıdır" çağrısında bulundu. Ancak halklar düzeyinde oluşan bu insanlık ittifakı, devletler düzeyinde ve siyasi olarak henüz oluşmuş değil. Oluşmaktan da çok uzak görünüyor. Fakat bazı gelişmeler tarihin yeniden tekerrür edeceğine işaret ediyor. Unutmayalım ki Hitler'i Avrupa veya ABD durdurmadı. Netanyahu'ya destek veren Batı, Hitler'e de arka çıkmıştı.

Hitler'i durduran asıl güç Avrupa veya ABD değil, Sovyet Rusya'ydı. Ancak tarihi gerçekleri çarpıtan Batı, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yenmedeki rolünü göz ardı edip hatta bu hakikati fiilen silerek yerine 1944 Normandiya Çıkarması'nı savaşın dönüm noktası olarak gösteriyor.

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Ukrayna krizinden sonra ise Rusya Batı'dan tamamen reddediliyor. Batı dünyası o kadar ileri gitti ki Hitler'i deviren Rusya'nın şu anki lideriDaha 22 Eylül'de İngiltere 'nin çiçeği burnundaki Dışişleri Bakanı, Putin'i birsuçladı.Rus diplomatlar,eleştirisine atıftabulunarak şu alaysı ifadelerle yanıt verdi:"Gelmiş geçmiş en büyük sömürge imparatorluğuolan Büyük Britanya , bir şekildeRusya'yı Afrika'nın köleleştirilmiş halklarıylailişkilendiriyor..."Oysa Çarlık Rusyası 'nın Afrika'da hiç sömürgesi olmadı. Hatta Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği, birçok Afrika ülkesinin Batılı sömürgecilerden bağımsızlığını kazanmasına yardımcı oldu.Rus diplomatlar ayrıca şu paradoks ile traji-komediye de işaret etmeden duramadı: "Japonya, ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası atmasının 79. yıldönümündesuçluyor. Üstelik ABD, Ağustos 1945'te Japonya'ya bir değil iki nükleer bomba atmasına rağmen..."

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Japonya Başbakanı, 19-21 Mayıs 2023'teanma töreninde, "Rusya'nın nükleer tehdidinin" Tokyo'nun nükleersiz bir dünya çabasını zorlaştırdığını savunacak kadarTuhaf olanı ise Kişida'nın tarihte nükleer bomba kullanan ilk ve tek ülke olan ABD'den bir kez bile bahsetmemesiydi.Rusya'yı şeytanlaştırma projesinde son gülünç hamle ise ABD'nin sadık müttefiki Polonya'dan geldi., Rusya'nın Nazi toplama kampının kurtuluşu için Ocak 2025'te düzenlenecek törene davet edilmeyeceğini duyurdu. Müze müdürü, Rusya'nınve bu nedenleiddia etti. Hâlbuki Auschwitz-Birkenau ölüm kampına ilk ulaşan birlikleraskerlerdi. Auschwitz'e 27 Ocak 1945'te ulaşan Rus askerleri kamptakikurtarmıştı.İşte bu nedenle ders alınmadığı için tarih yine tekerrür edecek. Bakalım Rusya, Avrupa ve Afrika'da yaptığı gibiyardım edecek mi? Konjonktürel ve tarihi gelişmeler Rusya'yı sorumluluk alıp taşın altına elini koymaya zorluyor. Bekleyip göreceğiz. İnşallah yanılmayız.