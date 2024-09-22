İsrail'in 17-18 Eylül tarihlerinde Lübnan'a yönelik çağrı cihazlarını, telsiz, scooter ve radyatörleri birer bombaya çevirip gerçekleştirdiği kitlesel tekno-terör saldırısından sonra dünyada bütün gözler Mossad'a çevrildi. Batı medyasında yeniden Mossad güzellemeleri ve tefrikaları yayımlanmaya başlandı.

Zira İsrail'in casusluk teşkilatı Mossad'ın imajı Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki 'Aksa Tufanı' taarruzuyla birlikte yerle bir olmuştu. Yetimler ordusu Hamas'ın Mossad'ı atlatarak 7 Ekim'de en son teknoloji ile korunan ve geçilemez denilen Gazze'nin duvarlarını aşarak onlarca Yahudi yerleşim birimine, askeri noktaya ve karakola düzenlediği eşzamanlı baskınlar, İsrail efsanesine ağır darbe indirdi.

O günden sonra Mossad ve Şin Bet en azılı siyonistler tarafından bile topa tutuluyor. Haliyle İsrail'in Gazze'deki barbar soykırım stratejisinin ve vahşi intikam dürtüsünün altında Aksa Tufanı'nın yol açtığı kompleksin etkisi çok büyük.

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İsrail ve Mossad 7 Ekim'deki aşağılanmayı hazmedemedi. Çılgına döndüler.zaferi, Mossad'ın sinsi manipülasyonlarla, algı oyunları, psikolojik harp hileleri ve kirli propagandayla inşa ettiğiAyrıca Aksa Tufanı'ndan sonrasiyonist rejimin kimyasını daha da bozdu. Küresel vicdanın da Filistinlilerin yanında yer almasıyla tarihte hiç olmadığı kadar sıkışan siyonist rejimhamlelerine başladı.Bu amaçla İsrail 31 Temmuz gecesi Hizbullah'ın üst düzey komutanıve aynı gece birkaç saat sonra da Hamas liderisuikast düzenledi. 1 Nisan'daki saldırıda ise Şam'daki İran Konsolosluğu'nda aralarındaüst düzey komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi'nin de bulunduğu 7 İranlı subay öldürüldü.

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Ancak bu hamleler Hamas'ınyok etmeye yetmedi. İşte bu nedenle dünyanın kitlesel siber katliam diye nitelediği Lübnan'a yönelik barbar eylemleridiye alkışlıyor.Elektronik cihazlara yerleştirilen patlayıcılar ve sahte şirketler üzerinden Hizbullah'ın tedarik zincirinin nasıl manipüle edildiğine dairpazarlanıyor. Hatta bir senaryoda Mossad'ın bu eylemler içinbile iddia edildi.Rusya'nın iç (FSB) ve dış (SVR) istihbarat servislerinde çalışmış olan eski KBG yetkilileri, bu tür iddialarıdiye tanımlıyor.Kıdemli bir FSB çalışanı olan, "Böyle bir operasyon oldukça basittir. 15 yıl hazırlanmaya ve sahte şirketler kurmaya gerek yok. Şirket kurma yerinepatlayıcılara dönüştürmek çok daha kolay olurdu. Bence bu tür senaryolaryapılıyor. Çünkü 7 Ekim'den sonra Mossad'ın itibarı eşi benzeri görülmemiş bir şekilde düşüşe geçti" diyor.Rus ajanlarının bu tür kritik açıklamaları en çok daGörüldüğü üzere şeytani hileleri de imajlarını kurtaramıyor. Çünküİstedikleri gibi at koşturamıyorlar artık.