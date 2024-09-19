İsrail'in Lübnan'da önce çağrı cihazlarını ardından telsizleri patlatarak düzenlediği saldırılar dünyayı şoke etmiş durumda. Buradan iki önemli ders çıkarmamız gerekiyor. İlki siyasi tasavvurumuza ikincisi de yüksek teknoloji tasavvurumuza dair.

Siyasi olarak siber katliamların devlet destekli net ve saf bir kitlesel terör eylemi olduğunu kavramak gerekiyor. İsrail ve destekçisi Batılı ülkeler hedefleri için her tür insani, ahlaki ve hukuki normu çiğneyen bir tıynete sahip. Afganistan, Irak, Libya, Ukrayna ve Gazze'de bunu fazlasıyla gördük.

Zira İsrail'in siber katliamları nereden bakılırsa bakılsın bir devlet terörizmidir. Bir insanlık ve savaş suçudur. Bu saldırılarıyla İsrail sadece cephedeki Hizbullah üyelerini değil evde, çarşıda, pazarda, hastanede, okulda, camide, markette, bankada, otomobilde veya parkta bulunan milyonlarca sivilin, çocuk ve kadının hayatını da hiçe saydığını bir kez daha dünyanın gözüne soktu.

Karşımızda 12 kişinin öldüğü ve 300'ü ağır 3 bine yakın kişinin el, ayak ve gözlerini kaybederek yaralandığı barbar katliamın teknolojik boyutunu aşan bir sorun var. O da ayırım gözetilmeksizin bütün Lübnan halkının hedef alınmasıdır.

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Kameralardan da görüldüğü üzere bir markettedâhil sayısız insan saldırıdan etkilendi. Patlayıcı yerleştirilenBöylece dünya siyonizmin sapkın ve terörist zihniyetinin insanlık için nasıl bir tehlike olduğunu bir kez daha gördü.Fakat İsrail medyası saldırıyıdiye kutsuyor.İsrail ve destekçisi Batı 'daki sapkınlık had safhada. Rusya ile barış masasına oturacağını söyleyen ABD başkan adaylarındanve onu suikast ile hizaya sokmaya çalışanbahsediyoruz.Buzihniyet menfaati içinve halkını Gazze 'de tarihin en vahşi soykırımını yapıyor.dize getirmek için küresel salgınlardan bile medet umacak kadar histerikler.

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Lübnan'daki siber katliamların da gösterdiği gibi ülkeleri birer birer topluca kaosa sürüklemekten çekinmiyorlar.Çünkü kendisöz konusu olunca soykırım, kitlesel terörizm, suikastlar, darbeler, iç savaşlar, etnik temizlik ile biyolojik, siber, teknolojik ve ekonomik saldırılar dâhilsavunuyorlar. İnsanlığa hemen her gün yeni bir kıyameti yaşatmaktan çekinmeyecek bir melanete sahipler. Lübnan'daki saldırılardan alacağımızSiber katliamlardan çıkaracağımızbu barbarlığın Hizbullah'ın çok ötesindekapsamasıdır. Yani akıllı telefonlar, otomobiller, ev aletleri ve bilgisayarlar gibiaynı zamandada dönüştürülebilmesi riskidir.Bu yönüyleartık bir ulusal güvenlik meselesidir.Dolaysıyla bekamız ilk dersi hakkıylakavrayıp ikinci dersimize her açıdanhazırlanmaya bağlı olacak.Yoksa sadece bireysel değil ulusal açıdan daolmaktan kurtulamayız.