İsrail'in Hizbullah'a yönelik çağrı cihazları ve telsizleri birer el yapımı bombaya dönüştürerek yaptığı toplu katliamlar, Gazze'deki soykırımın Lübnan'da siber terörizm ve tekno-terör stratejisiyle sürdürülmesinden başka bir şey değil.

Dolayısıyla İsrail'in tekno- terör saldırılarına yoğunlaşması, konvansiyonel katliamlarla devam ettirdiği soykırım stratejisiyle bölgesel hâkimiyet kuramayacağını görmesi anlamına geliyor. Geleneksel savaş yöntemleri yerine teknoloji ürünlerini kitle imha silahlarına dönüştürerek hedef seçtiği ülkeleri topluca cezalandırma yoluna başvuruyor.

Zira İsrail yeni stratejisiyle mevcut caydırıcılık dengesini değiştirmeyi, korku yaratarak kitlesel sivil kayıplar yoluyla halk ve askeri güçler arasında güven krizi oluşturmayı amaçlıyor.

Bu yöntem her açıdan yeni bir terör ve savaş modelidir. Siyonist rejim Lübnan ve Suriye'de market, araba, ev, banka, hastane, park, kamu kurumları ve sivillerin yoğun olduğu bölgelerde cihazları patlatarak Gazze'de 12 aydır geleneksel silahlarla sürdürdüğü kitlesel katliamları bu kez tekno-terörle ve siber silahlarla gerçekleştirdi.

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Bir bakıma Gazze'de yaptığı gibiyürüteceğini,herkesi hedef alacağını ve aldığını dünyaya gösterdi. Nereden bakılırsa bakılsınÖyle görünüyor ki yeni dönemdeki güç mücadelelerinde tekno-terör, İsrail'in ve Batı 'nın en yaygın savaş taktiği olacak. Dolayısıyla bu saldırı tarzısiber ve teknoloji destekli savaşlardaişaret ediyor. Yüksek teknolojilerde kullanılanşimdiye kadar daha çok psikolojik harpte, sabotaj eylemlerinde, istihbarat toplamada, gizli bilgi, veri ve planları elde etmede kullanılıyordu.Ne var ki İsrail'in son saldırıda patlayıcıları Hizbullah savaşçılarının kullandığı çağrı cihazları ve telsizlerin içine yerleştirip sonra bu aygıtları uzaktan senkronize bir şekilde patlattı. Yanibir taktiği kullandı. Bu yöntemsayılıyor.

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