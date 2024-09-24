İsrail'in Gazze'deki soykırımı bölgesel savaşa çevirme gayretleriyle ABD'nin Ukrayna savaşını Avrupa ve NATO ile Rusya mücadelesine dönüştürme provokasyonları başarıya ulaşamayacak. Çünkü Siyonist- Evanjelik kampta bu konuda görüş birliği yok. Yani siyasi irade eksikliği var. Üstelik savaş lobisinin askeri ve teknik kabiliyetleri hayli sınırlı.

Buna ek olarak müttefikler arasındaki konsolidasyonda da çatlaklar var. İçeride ise yoğun manipülasyonlara rağmen ne istenen milli birlik sağlanabildi ne de beklenen orandaki kamuoyu desteği elde edilebildi.

Haliyle Ukrayna ve İsrail'deki savaş kabineleri sıkışmış durumda. Siyonist rejimden bir kesim 'İsrail için zaman daralıyor' derken diğer kesimler İran'a saldırmanın İsrail'i mahvedebilecek bölgesel bir savaşa mı yol açacağını yoksa çok geç olmadan ahtapotun kafasını kesmenin vaktinin gelip gelmediğini tartışıyor. Jarusalem Post'a konuşan Tümgeneral Itzhak Brik, İran'la savaşın İsrail'in yıkımına yol açacağına inanıyor.

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Şahinlere bir darbe de umut bağladıkları ABD başkanlık adayıgeldi. Rusya ile masaya oturup Ukrayna krizini bitireceğini söyleyenBu tavrıyla Siyonist-Evanjelik çevrelerde soğuk duş etkisi yaratan Trump, "İran yönetimi Rusya, Çin ve Kuzey Kore tarafından destekleniyor. Bana göre" diyerek tutumunu gerekçelendirdi. Zira Trump ABD'nin askeri, ekonomik ve siyasi açıdan içine girdiğinet şekilde görüyor. Asya Pasifik'teABD'ye meydan okuyor. Rusya, Ukrayna'da çıtayı yükseltiyor. Ortadoğu'da iseİsrail'e saldırmaya devam ediyor.ABD ve İsrail'in maruz kaldığı buen büyük faturasını iseödüyor. Ukrayna'da ve Gazze'deABD ile İsrail'in en büyük destekçisi olanAvrupa ülkelerinin geneline yayılan siyasi,ekonomik ve toplumsal bunalımlar derinleşiyor.

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Siyonist-Evanjelik savaşlara verilen desteğin yol açtığı ekonomik tahribat ve kitlesel göçler, toplumsal bozulmaya, şehirlerin 'gettolaşmasına' ve Avrupa'da kökü kazınanyol açtı. Yeni yayımlanan, Avrupa'nınhayal olduğu kaydediliyor. Raporda, "Dünyanın önde gelen 50 teknoloji firmasından sadece dördü Avrupalı.denilmiş.Avrupa'da yaşam standardı geriliyor, yoksulluk ve şiddetle birlikte antisemitizm yükseliyor. 2008'de Euro Bölgesinin ekonomik cirosuiken ABD'nin cirosuBugün AB'nin cirosu 15 trilyon dolarkenABD 15 yıl içinde AB'yi neredeyse ikiye katlamış.Bundan ala dost kazığı mı olur? Görüyoruz kidümen suyundan ayrılmadığı dostu ABD'ymiş. AB'nin başına gelenlerBenzer şekilde soykırımcıyakında fazlasıyla ödeyecek. Gidişat bunu gösteriyor.