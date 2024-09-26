Siyonist rejimin elindeki imkânları ile ihtirasları arasındaki güç açığı giderek artıyor. Bunun en somut kanıtı 12 aydır Batı'nın her tür desteğine ve Gazze'yi barbarca yerle bir etmesine rağmen İsrail'in istediği zafere ulaşamamasıdır.

Hamas'ın direnişini yok edemeyen İsrail şimdi de Lübnan'a saldırılara başladı. Ancak hem İsrailli hem Batılı birçok uzmana göre savaşta ısrar siyonist rejimin sonunu getirebilir. Nitekim emekli tümgeneral Itzhak Brik, Jerusalem Post'a verdiği demeçte bölgesel bir savaşın İsrail'in yıkımına yol açacağına inanıyor.

Bunun birçok nedeni var. Çünkü İsrail ordusu Gazze'de ağır kayıplar verdi. Ordunun yorgunluğu ve moralsizliği had safhada. İsrail'in mühimmat stokları tükendi. ABD ve diğer Batılı ülkeler, İsrail'in mühimmat ve füze savunma sistemlerini düzenli olarak yenilemezse, İsrail'in cephaneliği savaşı sürdürecek kapasitede değil. Küresel baskı yanında İsrail savaş kabinesine iç kamuoyunun presi de artıyor. İsrail ekonomisi sıkıntıda. Tel Aviv semalarında görülen Hizbullah'a ait balistik füzelerin yol açtığı siren sesleri ekonomiyi temelden sarsıyor.

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Batı medyası bile siyonist rejiminaltını çiziyor. Bazıraporlar, savaş büyürse İsrail'indaha da düşeceğini söylüyor.Hazine bakanlığı, büyüme rakamlarınınkötüleştiğini duyurdu.artık İsrail'e uçuşlarını iptal ediyorve Lübnan'daki savaş yoğunlaşırsa uçuşlarınyeniden başlaması ihtimali sıfır.Ancak siyonist rejimin asıl korkusuKuşku yok ki Hizbullah ile tam kapsamlı bir savaş, İsrail için Gazze'deki ile kıyaslanamayacak ölçüde yıkıcı olacak.Şu an kuzeydeki İsrail kentlerinde Yahudiler evlerine dönemiyor. Hizbullah karşılık vermeye devam ederseİşgalci Yahudilerdeki korku daha da büyüyecek. Görünen o kibu savaştan zaferle çıkması mümkün değil. Özellikle Hizbullah'ın füze, roket ve insansız hava araçlarını askeri hedeflerden sivil alanlara doğru yöneltmesi İsrail'i zorlayacaktır.

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Reichman Üniversitesi'nin hazırladığı rapordadüzenleyebileceği öngörülüyor. Üstelik bu cephanelikda içeriyor.Rapora göre yoğun saldırılar,füzestoklarını birkaç gün içinde tüketebilir.ABD'nin askeri yardımı yetmeyecek. Bunedenle İsrail sadece öncelikli askeri bölgelerisavunacak veAyrıca Lübnan'a kara harekâtı için İsrail'in elindeÇünkü çoğu Gazze'de Hamas tarafından darbelendi. AyrıcaAktif görevdeki İsrail askerlerinde de gözle görülür ruhsal çöküntü söz konusu.ABD bu yüzden tam ölçekli bir savaşı istemiyor. İsrail'in kazanamayacağını biliyor. Haliyle ABD ve siyonist rejimin Ortadoğu'dakisarsılıyor. Ziraya dayanıyordu. İsrail'in belirlediğiFilistin hareketine en ağır bedeller ödetiliyordu. Ancak bu caydırıcılık ve sindirme stratejisiİsrail savunmasını üç saat içinde etkisiz hale getirdiğiHamas'ın siyonist rejimde yol açtığı gediğin Hizbullah'ın devreye girmesiyle daha da büyümesi bekleniyor.