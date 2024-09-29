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BERCAN TUTAR
29 Eylül 2024, Pazar BERCAN TUTAR

İşte İsrail’in bölgesel savaştaki 5 hedefi
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İsrail'deki siyonist rejim, Gazze'deki barbar soykırımı bölgesel savaşa dönüştürme ve diğer ülkeleri de bu kaosun içine çekme projesini adım adım gerçekleştiriyor. Önceki gün Beyrut'a düzenlediği bombardımanda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldüren İsrail bir bakıma Lübnan cephesini fiilen açmış oldu.
Siyonist rejimin bölgesel savaş planlarına ilk günden beri dikkat çeken Sayın Erdoğan, dünkü açıklamasında dünyayı yine uyardı. "İsrail'in, Gazze ve Ramallah'ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık 'dur' denilmelidir" çağrısını bir kez daha tekrarladı.
ABD başta olmak üzere siyaseti ve medyasıyla Batı dünyası İsrail'in kıyamet senaryolarına her tür desteği veriyor. Onlar siyonistlerin soykırım ve kaos projelerini "Netanyahu'nun kendi savaşı" diye perdelemeye çalışıyor.
Oysa bu işgal, soykırım, ilhak ve bölgesel savaş planları ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından da destekleniyor. Zaten İsrail'e Gazze'deki soykırımda bir yıldır verdikleri siyasi, ekonomik ve askeri yardımlar da bunun açık göstergesi.

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Bunu bilen ve gören İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, içeride ve dışarıda sıkışmasına rağmen pes etmiyor. 'Kişisel savaşı' ile bütünleştirdiği siyonist işgal ve ilhak projelerini diğer ülkelere de yayıyor. Ve hedeflerini adım adım da gerçekleştiriyor. Özellikle ABD'yi Gazze'den çok daha önemli bir şekilde içine çekecek olan bölgesel savaş senaryosunun ilk ayağını, Nasrallah'ı öldürerek Lübnan'da hayata geçirdi. Netanyahu'nun diğer hedefi ise bölgedeki bütün direniş gruplarını İsrail ile savaşında Hizbullah'a yardım etmeye çağıran İran cephesi.
ABD ve Avrupa'nın daha geniş bir Ortadoğu savaşından kaçınma telkinlerine sırtını dönen Netanyahu, 5 Kasım Amerikan seçimlerine kadar kaosu olabildiğince tırmandırmak istiyor.
Çünkü İsrail'in hedeflerini gerçekleştirmesi kaosu ve savaşı diğer bölge ülkelerine yaymasına bağlı. Zira İsrail kesin zafer istiyor. Bölge ülkelerinden tam teslimiyet bekliyor. Askeri hegemonyasını bölgede yeniden tesis etmeyi planlıyor.

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Hamas'ın, Husilerin ve Hizbullah'ın askeri ve siyasi olarak yok edilmesinin ötesinde, İsrail'in daha geniş bölgesel hedeflerini beş başlıkta şöyle toparlayabiliriz...
1) Gazze'yi ilhak ettikten sonra Batı Şeria'daki direnişi ortadan kaldırıp bölgenin bazı kısımlarını yöneten Filistin Yönetimi'ni tamamen dağıtmak. Gazze ve Şeria'daki Filistinlileri ise Mısır ve Ürdün'e sürmek. Böylece Deniz'den Ürdün Nehri'ne kadar olan kadim Filistin toprakları üzerinde Yahudi Devleti'ni ilan etmek.
2) Bunun olabilmesi için de Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail'i askeri olarak tehdit etme yeteneğini ortadan kaldırmak ve Lübnan'ın güneyini yeniden işgal etmek gerekiyor.
3) Sadece Hizbullah'ı değil aynı zamanda Irak ve Suriye'deki gruplarla Yemen'deki Husi isyancıları da kapsayacak şekilde Süveyş Kanalı'na giden Kızıldeniz'deki gemi trafiğini engelleyen İsrail karşıtı 'Direniş Ekseni'ndeki İran nüfuzunu yok etmek.
4) Böylece Türkiye'nin liderliğini yaptığı, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin'e Gazze Şeridi ve Batı Şeria üzerinde egemenlik tanıyan 'iki devletli çözüm' formülünü rafa kaldırarak tarihe gömmek.
5) Sonra da Nil'den Fırat'a ve oradan Kapadokya'ya kadar uzanan Anadolu'nun güneyindeki toprakları da kapsayan Arz-ı Mevud projesini gerçekleştirmek.
Hâsılı kelam bu açıdan bakıldığında engelleyen biri veya birileri çıkmadıkça İsrail'in durmayacağı ve durdurulamayacağı görülüyor.

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