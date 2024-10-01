Emperyalizmde tesadüflere yer yoktur. Her şey tasarlanmış rastlantılardan ve stratejilerden oluşur. Örneğin İsrail'in 17 Eylül'de tam da okulların açıldığı ilk günün son ders zilinin hemen ardından sokakların, evlerin, servislerin, pazar ve evlerin en kalabalık saatinde Lübnan'ın genelinde çağrı cihazlarıyla düzenlediği kitlesel tekno-terör saldırısında gözler Tayvan ve İsrail arasındaki ilişkilere çevrildi.

The Middle East Eye'dan Joseph Mesad'ın da işaret ettiği üzere İsrail'in, Hizbullah'ın Tayvan'dan sipariş ettiği çağrı cihazlarına bubi tuzakları yerleştirerek düzenlediği siber katliamlar, biri uzak doğuda diğeri İslam dünyasının kalbinde kurulan iki yerleşimci-sömürgeci devlet arasındaki uzun askeri, ekonomik ve siyasi ilişkiler tarihinin yalnızca sonuncusu olarak görülmeli.

Zira Tayvan ile İsrail arasında 70 yıla varan uzun ve derin bir stratejik ittifak var. İsrail'in bir bakıma "Çin'in İsrail'i olarak kurulan Tayvan ile ilişkileri" kuşku yok ki Pekin tarafından dikkatle izleniyor ve buna göre gereken adımlar da atılıyor.

***

Nitekim Pekin'inçabası,kurulması gerektiği yönündekiısrarı ve İsrail'in bütün baskılarına rağmen'teröristeylem' diye nitelememesi bu tarihi ve jeopolitikgerekçelere dayanıyor.Sözün özü. AynıBatı şimdi deüzerinde çalışıyor.Unutmayalım ki Batı'nın parya devletler olarak inşa ettiğiarasında 1970'lerde her türlü kirli ittifak söz konusuydu. Ancak emperyal vesayetin kendisine dayattığırejiminden kurtulan Güney Afrika, bugün İsrail'in işlediği soykırımların hesabını vermesi için dünyada en büyük gayreti gösteren ülke konumunda.Güney Afrika'ya bu çabasında BM ve diğer uluslararası alanlarda her tür yardımı veren Çin yönetimi bir yandan da Tayvan'ın soykırımcı İsrail'e ve İsrail'in de Tayvan'a verdiği desteği engellemeye çalışıyor.

***

sadece komünizm karşıtı birSoğuk Savaş ittifakıyla ya da her iki aktöründe dünyadaki diplomatik ve politik izolasyonlarıylasınırlı değil.bu gerçeği ilk fark eden kişilerdenbiriydi. Mao, 1965 yılında FilistinKurtuluş Örgütü'nden bir heyeti kabulederken,Siz büyük kıtanınkapısısınız ve biz arkasıyız.Amaçları aynı" uyarısında bulunmuştu.Bu jeopolitik bilince ulaşmadanyaptığını, savaş filolarını ve uçak gemilerini neden bu üç bölgeye yığdığını ve daha da yığacağını kavrayamayız.Dolayısıylabu yüzden inanmamaklazım. Batı'nın emperyal planlarına karşıbaşta askeri olmak üzere siyasi, ekonomik vekültürel açıdan 'silahlanmak' vede safları olabildiğince sıkılaştırmaklazım.