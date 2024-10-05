Bakmayın siz siyonist propaganda mekanizmasının ve Mossad devşirmesi yerli kalemlerin manipülasyonlarına! Ortadoğu'da yeni bir dönemin ayak sesleri duyuluyor. İsrail'in Gazze'deki soykırım politikası ile Hamas, Hizbullah ve İran'a yönelik suikast stratejisi ters tepiyor. İsrail'in sadece Filistin'i değil Lübnan, Suriye, Yemen, Irak, İran ve hatta Türkiye'yi de kapsayan yedi cepheli bölgesel savaş projesi ABD ve Avrupa'dan veto yedi.

Hedef seçilen ülkelerde her tür işgali, iç savaşı, darbeyi ve kaosu alkışlayan siyonist Evanjelik aklın emperyal fantezileri artık birer kâbusa dönüşüyor.

Mossad'ın suikast girişimlerinden hareketle üst perdeden konuşan siyonist cephe, İsrail'in Ortadoğu'yu yeniden şekillendireceğini iddia ediyor. Siyonistlere yakın medya ve akademi dünyası İsrail'in gazabının İran'ı ve yeni Ortadoğu dizaynına karşı duran Türkiye dahil bütün ülkeleri dümdüz edeceğini söyleyerek efeleniyor.

Oysa gerçekler çok farklı. Bu böbürlenmeler korkudan mezarlıkta ıslık çalanların halet-i ruhiyesinden farksız. Bazı muharebeleri kazansa da İsrail ve destekçisi Batı, Ortadoğu'daki savaşı kaybediyor.

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delinmesi, Hamas'ın direnişinin kırılamaması, Hizbullah'ın aldığı darbelere rağmen İsrail'i 2000 ve 2006'da olduğu gibi yine bozguna uğratacak kabiliyette olmasıEn önemli faktör de İsrail'in ABD Hava Kuvvetleri'nin doğrudan desteği olmadan İran'ın nükleer programına karşı belirleyici saldırı seçeneklerine sahip olmamasıdır. Londra'dakimüdür yardımcısıgibi birçok Batılı analistin de işaret ettiği gibi İran'ınBunun içinmühimmat (MOP) ile yapılmışkullanılması gerekiyor. İsrail'in Hizbullah liderikarşı kullandığı bir tonluk bombalardan 30 kat daha ağır ve güçlü olan bu sığınak delici bombalar sadece ABD'nin B-2 bombardıman uçakları tarafından atılabiliyor.Üstelikaçıkladı. ABD Başkanı Joe Biden,İsrail'in vereceği yanıtın 'orantılı' olmasıgerektiğini söyledi.

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Ayrıca İsrail kendi başına İran'a karşı daha küçük bir operasyona girişebilir ancakve binlerce kilometre mesafedeki İran hava savunmasıyla başa çıkması onun için büyük riskler içeriyor.Peki,Çünkü ABD'ninbölgedeki gücü azalıyor ve bu da uzunvadede İsrail'in konumunu zayıflatıyor.Makro düzeyde bu, ABD'yi kaynaklarınıdaha çokkarşı ayırmayazorluyor.HaliyleBunaek olarak Amerika'nınortadan kaldırması da bölgedeki ağır vemaliyetlihızlandırıyor.Nitekim İran'ın İsrail'e füze saldırısından hemen sonraBunlar İsrail için iyi haberler değil. Özetle ABD'nin bölgeden çekileceğini gören İsrail can havliyle barbar hamlelere girişti ancak hepsi de elinde patladı. Bu da siyonist rejimin geleceğini daha da zora sokuyor. Dolayısıylabütün dengeler yeniden kurulacak.