Şu an insanlık için en büyük ahlaki, vicdani ve jeopolitik sorun raydan çıkan siyonist İsrail rejiminin nasıl durdurulup kontrol edileceğidir. Çünkü şimdiye kadar BMGK ve Adalet Divanı dâhil hiçbir uluslararası mekanizma bu terör devletini frenleyemedi. Bireysel devletlerin diplomatik, askeri ve ekonomik ambargoları da sonuç vermiyor.

Kendi hunhar fantezilerinden başka hiçbir norm ve değer tanımayan siyonist rejim ile suç ortağı Avrupa ve ABD'yi sadece küresel insanlık vicdanının harekete geçireceği İslam ülkeleriyle Batı dışı dünyanın kolektif direniş ruhu dizginleyebilir.

Bu bağlamda Çin ve Rusya başta olmak üzere Türkiye gibi ülkelerin İsrail karşıtı direniş blokuna verdiği destek emperyalist statükoyu korkutuyor.

Aslında Batı dünyası nasıl ki Volodimir Zelenski'nin 'zafer planı'na inanamıyorsa 'Gazze Kasabı' Binyamin Netanyahu'nun İsrailiyatın teolojik kalıntılarıyla Evanjelik-Siyonizmin ABD'de oğul Bush döneminde denenen ancak iflas eden neo-con ideolojiyle birleşmesinden olma mutant safsatalarının zaferine de inanmıyor. Bu konuda Batı'da yaprak dökümü başladı bile.

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Zirainanabilir. Tarih bu tür hastalıklıarzulara dayalı zihinlerin yol açtığıhezimetlerle dolu.olan bilinen antik(MÖ 472 - MÖ 400) asırlarönce işaret ettiği bu hakikat şimdiyekadar hiç değişmedi.en çok Batılılar tarafındanişe koşulan Zelenski ve Netanyahugibi 'taşeronlar' ile halkları ödeyecektir.Haliyle siyonist İsrail'in Ortadoğu'yu katıksız güç kullanarak kalıcı olarak Batı lehine yeniden düzenlemesiBir kere İsrail'in ve destekçisi Batı'nın niyetini herkes biliyor. En sadık, en köle ruhlu aktörler bile işin ucu kendilerine dokununca bu teslimiyet planına itiraz edecektir. Nitekim ediyorlar da.bunun bir göstergesi.

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İsrail ve Batı dünyası kendilerini dokunulmaz görüyor.barbar soykırım saldırılarından da görüldüğü üzere her tür insani değeri ve kırmızı çizgiyi rahatça çiğniyorlar. Nitekim soykırımcı Netanyahu çıktığı BM kürsüsünden insanlığa ve bütün uluslararası hukuka meydan okudu.Ancakyaşayan soykırımcı blok yine hesap hatası yapıyor.zannediyorlar.Türkiye, bölge ülkeleri, Rusya ve Çin başta olmak üzere bütün dünya siyonist işgal projelerine karşı duruyor. ABD'nin 'terörle savaş' döneminde Batı dışı dünyayı ve bölge ülkelerini yanına çekerek elde edemediği zaferive bölge ülkeleriyle birlikte dünyayı karşısına alarak elde edeceğine inanmak için insanın gerçekten deolması gerekir.Ülkemizde ve Batı'da bu zil zurna siyonistlerden mebzul miktarda var. FakatÇünkü halkların ve milletlerin direniş iradesi immensumdur. Zapt edilemezdir. Dolayısıyla emperyal Batı ve taşeronu soykırımcı İsrail ile onun dümen suyundaki yerli ve yabancı siyonistler,ne demek olduğunu yiyecekleripek yakında iyice kavrayacaktır.