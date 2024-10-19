İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu, Hamas lideri Yahya Sinvar suikastını 'savaşta sonun başlangıcı' diye niteledi. Saplandığı bataklıktan çıkış yolu arayan Netanyahu, Sinvar'ın şehadetini bir siyasi zafer olarak pazarlamak istiyor. Ancak Sinvar'ın şehadeti daha şimdiden İsrail'i sıkıştıran ve bölgesel savaş planlarını baltalayan stratejik bir darbeye dönüştü.

Zira Hamas liderinin son nefesine kadar kahramanca savaşması Siyonist rejimin hem Hamas hem Filistin hem de Ortadoğu ile ilgili kirli hedeflerine asla ulaşamayacağını gösteriyor.

Ayrıca Sinvar suikastı en büyük destekçisi ABD tarafından da İsrail'e karşı bir koza dönüştürüldü hemen. Çünkü hemen herkes Netanyahu'nun ne yapsa da kazanamayacağını görüyor. Hamas'ın direnişini kıramadı, rehineleri hâlâ kurtaramadı ve 80 bin işgalci Yahudi'nin evlerine dönüşünü sağlayamadı.

Zira İsrail, İsmail Haniyye ve Sinvar gibi liderleri öldürse de hâlâ çok önemli askeri ve siyasi engellerle karşı karşıya. Son bir yıl içinde Hamas, örgütlü bir savaş gücünden çok gerilla ordusuna dönüştü. Bu da savaşçılarının tamamen ortadan kaldırılmasını daha zor hale getiriyor.

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savaşçılarınbulunduğu alanı temizledikten sonra burayabirliklerinizi yerleştirmenize ve ardındanele geçirdiğiniz alanda düşmanın kendiniyeniden toparlamayacağı bir ortam inşaetmenize bağlı. İsrail yönetimi bu. Gazze'yiyakıp yıksa da Siyonist rejimin Hamas'ınburada faaliyet gösteremeyeceği bir ortamyaratması pek mümkün değil.ABD yönetimi ise Sinvar'ın öldürülmesini İsrail içinolarak görüyor. Bu nedenle daha şimdiden İsrail'i ateşkese ve Gazze'den çekilmeye zorlayıcı açıklamalara başladılar.Çünkü iç ve dış baskılar nedeniyle hayli zor durumda olan iktidardaki Demokratlar, İsrail faktörü nedeniyleistemiyor. Başkan adayı" dedi. Amerikan dışişleri ve savunma bakanları damesajını verdi.

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Yani İsrail'inelinden alınıyor. Zira Ortadoğu'daki kaos büyüdükçe ABD'nin içindeki ve dışındakide büyüyor.da görüldüğü üzere ABD'nin İsrail'e verdiği destek Batı ittifakında bile sorunlara yol açıyor.Sinvar'ın şehadetiylevurgulaması, Batı'daönümüzdeki süreçte daha da şiddetleneceğineişaret ediyor.Hâsılı kelam siyonist rejim saldırdıkça, yakıp yıktıkça ve öldürdükçe kaybediyor. Hamas lideri Yahya Sinvar, bu anlamda şehadetiyle İsrail'e beklemediği ağır bir stratejik darbe indirdi aslında.Zafer sarhoşu İsrail'in bunu anlaması biraz zaman alacak. ÇünküKüresel ve bölgesel gidişat bunu gösteriyor.