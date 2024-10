Jeopolitik kırılmalar çağındayız. Dünya küresel güç mücadelesinin kritik cephelerinde çatışma ve savaşlarla parçalanmış durumda. Atlantik bloku ile Asya-Pasifik bloku arasındaki ölümcül rekabet her cephede kızışıyor. Bu da ulusal, bölgesel ve küresel istikrarsızlığı her alanda tırmandırıyor.

Askeri, ekonomik ve siyasi açıdan dünya keskin kamplara bölünüyor. Bir tarafta G7, IMF, NATO, AB ve ABD etrafındaki Atlantik dünyası var. Diğer yanda ise BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile nitelenen Çin ve Rusya liderliğindeki Asya-Pasifik ekseni var.

Atlantik bloku ilk darbeyi 2000'lerde Çin'in yükselişi ile aldı. ABD, küresel hegemonyasını sarsan bu gelişmeye üç aşamalı bir tepki verdi. İlk olarak 'dengeleme ve kontrol' stratejisine başvurdu. Bu kapsamda Barack Obama'nın 2009'da kurdelesini kestiği 'Pivot Asia/Asya'da oyun kurma' hamlesinin açılışı yapıldı.

İkinci olarak Donald Trump döneminde Çin'e karşı 'kuşatma ve sınırlama' stratejisi start aldı. Ticaret savaşları, Huawei gibi şirketlere yönelik baskılar ve Asya-Pasifik NATO'sunun temellerinin atılması gibi adımlar atıldı.

Bu önlemler de sonuç vermeyince üçüncü ve son aşama olan 'çatışma ve savaş sınırındaki mücadele' seçeneğinin düğmesine basıldı. Joe Biden bu kapsamda Tayvan krizinde el yükseltti. Hint-Pasifik'i kapsayan güvenlik odaklı hamleleri artırdı.

***

Çin'i hedef alan üç aşamalı stratejilerdevreye sokuldu. Zira ABD'nin hedefiAma başaramadı. Küresel emperyal merkezdeki tahtını kaybetmek istemeyen ABD, rakip aktörlerle eşitliği kabul etmek ve uzlaşıya varmak yerine savaş kartını açtı. Ünlütam da bunu anlatır. Hegemon güç, rakibiyletercih eder.öndeyken kim geri adım atmak ister ki?ABD, şu anda bunu yapıyor. Üstünlüğünü kaybetmek korkusuyla hareket ediyor.ABD'nin bu çatışma stratejisinden kaynaklanıyor.ABD'den kaynaklanan gerilimlerBarbar siyonistler eliyle Gazze ve Lübnan'da her tür vahşi güç gösterisine başvuran Amerikan yönetimiaçıktan tehdit ediyor.ABD, Rusya ve Türkiye'yi elimine edebilirse Çin'i rahatlıkla kuşatıp yenebileceğinin hesaplarını yapıyor. Ne var ki ABD'nin rakipleriniRusya'yı yalnızlaştıramadı.

***

Batı ittifakı çözülürken karşıt blok daha da güçleniyor. Nitekimbunun kanıtı. NATO üyesi Türkiye zirveye katılarak küresel güç mücadelesine nasıl bir perspektifle baktığını ilan etti.Samoa Adaları'ndaki Kral Charles liderliğindeki zirvesine katılmak yerine BRICS için Rusya'ya gitti.Görüldüğü üzere Atlantik ittifakı içeriden de çözülüyor. Mevcut dünya düzeni iflas etmiş halde. Yeni bir sistem kuruluyor. Ne Ortadoğu ne de dünyanın diğer bölgeleri artıkBu nedenle Türkiye iç ve dış cepheyi her açıdan tahkim ediyor.Çünküküresel dengelerde ve geleceğe dair projeksiyonlarda her açıdankonumunda. Her iki blok tarafından da dikkatle izleniyor.hem işlevsizleştirildiği hem de itibarsızlaştırıldığıbir süreçten geçiyoruz.Dolayısıylaolmak lazım. Savaşa da yeni ittifaklarada ezber bozan hamlelere de sürprizyeni uzlaşılara da...