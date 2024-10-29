Atlantik liderliğindeki dünya çözülüyor. Çünkü bu blokun lideri konumundaki ABD'nin projeleri birer birer tıkanıyor. Haliyle Doğu Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya, Hint-Pasifik, Kuzey ve Orta Afrika, Sahel Bölgesi ile Latin Amerika'dan sonra Amerikan dış politikası kilit jeopolitik öneme sahip Güney Kafkasya'da da geri tepmeye başladı. Bunun en sıcak örneği ise Gürcistan.

Unutmayalım ki Gürcistan, şu anki Ukrayna gibi ABD'nin çıkarları için 2008'de Rusya ile savaşa tutuştuğu için parçalandı. Osetya ve Abhazya bölgelerini kaybeden Tiflis'e ABD ve Avrupa sahip çıkmadı. Kaderine terk edilen Gürcistan, Batı'nın nüfuz alanından uzaklaştıkça yeniden toparlanabildi.

Bu toparlanmanın lokomotifi ise 19 Nisan 2012'de milyarder işadamı Bidzina İvanişvili tarafından kurulan Gürcistan Rüyası-Demokratik Gürcistan Partisi oldu. Aynı yıl yapılan seçimlerdeki başarısıyla koalisyon hükümetinin parçası oldu. Ardından 2016 ve 2020 seçimlerini tek başına kazandı.

Son olarak Gürcü Rüyası, 26 Ekim 2024'teki parlamento seçimlerinden tarihi bir zaferle çıktı. Hem de Batı'nın onca karşıt propagandasına, siyasi ve ekonomik müdahalelerine rağmen. En yakın rakibinden 5 kat fazla oy aldı.

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Gürcistan'ın, cumartesi günüyapılansöyledi. Paris'te doğan ve 2004'tevatandaşı olmadığı Gürcistan'ın en üstdüzey diplomatı pozisyonuna getirilenZurabişvili, cumhurbaşkanı olmadanönce Fransa'nın Gürcistan büyükelçiliğide dahil uzun yıllarbir isim.Paris doğumlu Zurabişvili'nin işte tam da bu nedenle devlet başkanı olduğuşaşırtıcı değil. Bizde de Zurabişvili gibisiyasetçi, monşer, bürokrat ve hatta 'devlet adamları'ndan mebzul miktarda var.Oryantalist refleksleri keskinliğini koruyan Zurabişvili,iddia ederek Gürcü halkını seçim sonuçlarına karşı çıkmaya ve protestolara katılmaya çağırdı.Oysa resmi sonuçlara görerakibiancakoy alabildi. Bu devasa farkarağmen Zurabişvili sonuçları tanımadığınısöyleyebiliyor. Bu 'tutumuyla dört dörtlükbir vesayetçi ve darbeci zihniyetini temsilediyor.

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Zurabişvili de onu oraya atayan emperyalist güçler de çok iyi biliyor kiişaret ediyor. Dolayısıyla vesayetçi zihniyetin temsilcileri, Batı uygarlığının en doğudaki kalesi Gürcistan'ın düşmesi nedeniyle travma yaşıyor. Zira dört milyon nüfusuna rağmenABD ve Avrupa, Gürcistan'ı şimdiye kadar özellikle İslam ve Hıristiyanlık sınırlarında yer alanolarak kullandı. Batı için paha biçilmez bir ileri karakoldu.Ne var ki Batı'nın ipiyle indiği kuyudan çıkmayı başaran Gürcistan,bundan sonraolmayacağını ilan ediyor. Hâsılı kelam,başına diyelim. Çünkü ancak Batı'nın vesayetinden kurtulabilen ülkeler istikrar, barış ve huzura kavuşabiliyor. Gürcistan modeli bize bunu yeniden hatırlatan en somut örnek niteliğinde.