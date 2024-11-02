ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi yapılan geniş çaplı sandık anketleri, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın kıl payı da olsa ipi göğüsleyeceğine işaret ediyor. Ancak birçok analiste ve bazı sosyolojik araştırmalara göre ise sandıktan 'hayal kırıklığı', 'endişe' ve 'şiddet' çıkacak. Çünkü Amerikan halkının yüzde 70'i büyük bir ümitsizliğin pençesinde olduğunu itiraf ediyor.

Buna uzmanlar 'epistemik kriz' veya 'hakikatin çöküşü' adını veriyor. Haliyle bu sosyo-ekonomik ve psikolojik atmosfer seçimleri de baskı altına alıyor. Dünyadaki birçok ülkede olduğu gibi ABD'de de gerçek ile kurgu arasındaki bağ kopmuş durumda. Bu olgu veya algı sandıkta muazzam sonuçlara yol açmaya gebe görünüyor.

Zira kutuplaşan insanlar farklı dünyalara inanıyor. Tıpkı İsmet Özel'in "İnsanlar hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır" dizesindeki gibi. Ortak bir anlayış yok. Neyin gerçek ve doğru olduğuna karar verememe ayrışmayı derinleştiriyor. Yani ABD'nin yönetilemez bir ülkeye dönüşme riski artıyor.

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kitabının yazarıneyin doğru olduğukonusundaki tarihsel, kültürel, ahlakive siyasi anlaşmazlıkların toplumsalşiddete ve acılara yol açacağı uyarısındabulunuyor.Şu anda ABD'devar. Örneğin Cumhuriyetçi seçmenlerinyüzde 69'u 2020 seçimsonucunun meşru olmadığını vedüşünüyor.Demokratların ezici çoğunluğu dainanıyor.Anket ortalamalarına göre de Amerikalıların yalnızcasöylerken yüzde 61'e göre ise ülke yanlış yolda. Bu neden önemli? Çünkü ülkenin yanlış yolda olduğuna inanan seçmenleryani Trump'a oy vermeye eğilimli olacaktır.Biden'ın ortalamahâlâ içler acısı bir şekilde yüzde 41 seviyesinde. Amerikalıların yüzde 56'sı performansını onaylamıyor. Bu da önemli! Çünkü Biden'dan memnun olmayanlar onun kendi yerine aday gösterdiğide oy vermeyecektir.

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Bunun bir nedeni deilgili.Anketlere göreülkekendini Cumhuriyetçilere göre 3 puanlıkbir farkla Demokrat olarak tanımlıyordu.de 6 puanlıkbir farkla Demokrat olarak tanımlamıştı.AncakkendiniCumhuriyetçi diye tanımlayanlarınoranı Demokratlara göre 1 puan öndeçıktı.Dahası anketlerdöndü. Anket ortalamalarıTrump'ı onda birlik farklagösteriyor.Bu büyük bir olay çünkü anketleraylardır Harris'i işaret ediyordu.Pennsylvania, Michigan, Wisconsin,Arizona, Kuzey Carolina, Georgia veNevada gibide Trump önde.Peki, Trump ezici bir zaferin eşiğinde mi? Kimse kesin olarak bilmiyor. Zirabazı araştırmalar hâlâişaret ediyor. Bu yüzden Harris'i hesaba katmamak mümkün değil. Çekişmeli bir yarış olacak. Seçimden sonra da mücadele sürecek. ÇünküBu da ABD'deki seçimlerin galibinin Trump ya da Harris değil 'hayal kırklığı, endişe, şiddet ve kaos' olacağını gösteriyor.