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Haberler Bercan Tutar Bu da ‘hor görülen’ Amerikalıların devrimi
BERCAN TUTAR
09 Kasım 2024, Cumartesi BERCAN TUTAR

Bu da ‘hor görülen’ Amerikalıların devrimi
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ABD'deki 5 Kasım seçimlerinde Donald Trump'ı zafere taşıyan sandık sonuçları hemen herkes tarafından bir postpopüler halk devrimi olarak niteleniyor. Çünkü bu olağanüstü başarı, Amerikalı elitler ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından 'çöp seçmen' diye aşağılanan Amerikalı 'bidon kafalıların' imzasını taşıyor.
Farklı kıtalarda da olsa ABD'de gerçekleşen 5 Kasım 2024 devrimi ile AK Parti'nin 3 Kasım 2002'deki Sessiz Anadolu devrimi arasında büyük bir mahiyet benzerliği var.
Sayın Erdoğan liderliğindeki AK Parti'ye sel gibi akan Anadolu halkı, Türkiye'deki 'Beyaz Türkleri', vesayetçi oligarşik bürokrasiyi, ülkenin kaynakları ve geleceği üzerine bir kâbus gibi çöken mutlu azınlığı nasıl hezimete uğrattıysa Trump liderliğinde bir araya gelen ötekileştirilmiş Amerikan halkı da elde ettiği zaferle Amerikalı mavi kanlıları, halka karşı konumlanan müesses nizamı, Amerikan derin devletini ve küreselci elitlerin inşa ettiği savaş ittifakını darmadağın etti.
Trump'ın 2016'da kazandığı ilk seçimler Batı dünyasında popüler devrimleri tetiklemişti. Avrupa'da İtalya gibi bazı ülkelere de sıçradı bu devrimler. Ne var ki 2020'de küreselcilerin Joe Biden'ı iktidara taşımasıyla bu ilk popüler dalga kesintiye uğradı.

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Fakat yılmayan halklar bu kez post-popüler devrim denilen ikinci süreci başlattı. Çünkü Trump'ı iktidardan uzaklaştıranlar aynı hataları yaptı. Sömürü, savaş ve manipülasyonlarını daha da artırdılar. Sonuç daha kapsamlı ikinci isyan dalgasına yol açtı. İlk olarak Avrupa ülkelerinde başlayan Batı'daki bu post-popüler isyan dalgasının son halkası bu kez ABD oldu. İlk popüler dalgada isyanın fitilini ateşleyen ABD, ikinci dalgada bu kez son noktayı koydu.
Trump'ın zaferinin tarihsel, sosyolojik, ekonomik, kültürel ve siyasi açıdan ne anlama geldiğini Amerikan kartel medyası attığı başlıklarla yoruma gerek kalmadan zaten etkili bir şekilde ifade ediyor.
Amerikan derin devletinin ve Siyonist Evanjelik sistemin amiral gemisi New York Times'ın haber analizi her şeyi şu cümlede özetlemiş: "Bu sonuç, ulusun zorla değil bir izin belgesiyle fethedilmesidir." Amerikalılara 'bidon kafalılar' muamelesi yapan Washington Post ise manşet analizinde "Seçime girerken ekonomi güçlüydü. Seçimden önceki son ekonomik rakamlar oldukça iyi görünüyordu. Fark etmesini bekliyorduk. Öyleyse neden seçmen bunları hissetmedi?" ifadeleriyle halka hakaret etmiş.

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Diğer dikkat çeken bazı manşetler ise şöyle… "Sıradan Amerikalılar seçkinlerden bağımsızlık ilan etti","Hispanikler, Müslümanlar ve siyahiler nasıl oldu da Trump'ın etrafında kenetlenebildi?", "Sevgili eski medya: Teşekkür ederim? Halkının tarafını asla tutmadığınız için. Sayenizde zorbalık düzeni yenildi! "Demokratik imparatorluğun çöküşü!" ve son olarak "Trump, müesses nizama hezimeti yaşattı!"
Evet, analiz ve manşetlere bakınca fazla söze hacet kalmıyor. Türk halkı gibi Amerikan halkı da ceberrut sisteme haddini bildirdi. Ötekileştirilen Amerikalılar da AK Parti'yi iktidara taşıyan Anadolu'nun sessiz çoğunluğunun gösterdiği refleksi gösterdi. Trump'ın etrafında birleşen her kesimden Amerikalı gerçekleri gizleyen medyayı, 'burger çok pahalı!' diyerek halkın azalan alım gücüyle alay eden çürümüş siyasileri, ABD'nin ayrımcılık ve kölelik üzerine kurulduğunu söyleyen ırkçıları ve halkın vergilerini silah lobilerine akıtan oligarşik bürokrasiyi bozguna uğrattı.

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