ABD'deki 5 Kasım seçimlerinde Donald Trump'ı zafere taşıyan sandık sonuçları hemen herkes tarafından bir postpopüler halk devrimi olarak niteleniyor. Çünkü bu olağanüstü başarı, Amerikalı elitler ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından 'çöp seçmen' diye aşağılanan Amerikalı 'bidon kafalıların' imzasını taşıyor.
Farklı kıtalarda da olsa ABD'de gerçekleşen 5 Kasım 2024 devrimi ile AK Parti'nin 3 Kasım 2002'deki Sessiz Anadolu devrimi arasında büyük bir mahiyet benzerliği var.
Sayın Erdoğan liderliğindeki AK Parti'ye sel gibi akan Anadolu halkı, Türkiye'deki 'Beyaz Türkleri', vesayetçi oligarşik bürokrasiyi, ülkenin kaynakları ve geleceği üzerine bir kâbus gibi çöken mutlu azınlığı nasıl hezimete uğrattıysa Trump liderliğinde bir araya gelen ötekileştirilmiş Amerikan halkı da elde ettiği zaferle Amerikalı mavi kanlıları, halka karşı konumlanan müesses nizamı, Amerikan derin devletini ve küreselci elitlerin inşa ettiği savaş ittifakını darmadağın etti.
Trump'ın 2016'da kazandığı ilk seçimler Batı dünyasında popüler devrimleri tetiklemişti. Avrupa'da İtalya gibi bazı ülkelere de sıçradı bu devrimler. Ne var ki 2020'de küreselcilerin Joe Biden'ı iktidara taşımasıyla bu ilk popüler dalga kesintiye uğradı.
***Fakat yılmayan halklar bu kez post-popüler devrim denilen ikinci süreci başlattı. Çünkü Trump'ı iktidardan uzaklaştıranlar aynı hataları yaptı. Sömürü, savaş ve manipülasyonlarını daha da artırdılar. Sonuç daha kapsamlı ikinci isyan dalgasına yol açtı. İlk olarak Avrupa ülkelerinde başlayan Batı'daki bu post-popüler isyan dalgasının son halkası bu kez ABD oldu. İlk popüler dalgada isyanın fitilini ateşleyen ABD, ikinci dalgada bu kez son noktayı koydu.
***Diğer dikkat çeken bazı manşetler ise şöyle… "Sıradan Amerikalılar seçkinlerden bağımsızlık ilan etti","Hispanikler, Müslümanlar ve siyahiler nasıl oldu da Trump'ın etrafında kenetlenebildi?", "Sevgili eski medya: Teşekkür ederim? Halkının tarafını asla tutmadığınız için. Sayenizde zorbalık düzeni yenildi! "Demokratik imparatorluğun çöküşü!" ve son olarak "Trump, müesses nizama hezimeti yaşattı!"