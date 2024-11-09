ABD'deki 5 Kasım seçimlerinde Donald Trump'ı zafere taşıyan sandık sonuçları hemen herkes tarafından bir postpopüler halk devrimi olarak niteleniyor. Çünkü bu olağanüstü başarı, Amerikalı elitler ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından 'çöp seçmen' diye aşağılanan Amerikalı 'bidon kafalıların' imzasını taşıyor.

Farklı kıtalarda da olsa ABD'de gerçekleşen 5 Kasım 2024 devrimi ile AK Parti'nin 3 Kasım 2002'deki Sessiz Anadolu devrimi arasında büyük bir mahiyet benzerliği var.

Sayın Erdoğan liderliğindeki AK Parti'ye sel gibi akan Anadolu halkı, Türkiye'deki 'Beyaz Türkleri', vesayetçi oligarşik bürokrasiyi, ülkenin kaynakları ve geleceği üzerine bir kâbus gibi çöken mutlu azınlığı nasıl hezimete uğrattıysa Trump liderliğinde bir araya gelen ötekileştirilmiş Amerikan halkı da elde ettiği zaferle Amerikalı mavi kanlıları, halka karşı konumlanan müesses nizamı, Amerikan derin devletini ve küreselci elitlerin inşa ettiği savaş ittifakını darmadağın etti.

Trump'ın 2016'da kazandığı ilk seçimler Batı dünyasında popüler devrimleri tetiklemişti. Avrupa'da İtalya gibi bazı ülkelere de sıçradı bu devrimler. Ne var ki 2020'de küreselcilerin Joe Biden'ı iktidara taşımasıyla bu ilk popüler dalga kesintiye uğradı.

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Fakat yılmayan halklar bu kezbaşlattı. Çünkü Trump'ı iktidardan uzaklaştıranlar aynı hataları yaptı. Sömürü, savaş ve manipülasyonlarını daha da artırdılar. Sonuç daha kapsamlıyol açtı. İlk olarak Avrupa ülkelerinde başlayan Batı'daki buson halkası bu kez ABD oldu.Trump'ın zaferinin tarihsel, sosyolojik, ekonomik, kültürel ve siyasi açıdan ne anlama geldiğini Amerikanattığı başlıklarla yoruma gerek kalmadan zaten etkili bir şekilde ifade ediyor.Amerikanhaberanalizi her şeyi şu cümledeözetlemiş:."ise manşetanalizinde "Seçime girerkenekonomi güçlüydü. Seçimdenönceki son ekonomik rakamlaroldukça iyi görünüyordu. Farketmesini bekliyorduk.?"ifadeleriyle halkahakaret etmiş.

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Diğer dikkat çeken bazı manşetler ise şöyle… ""Sevgili eski medya: Teşekkür ederim? Halkının tarafını asla tutmadığınız için. Sayenizde zorbalık düzeni yenildi!ve son olarak "Trump, müesses nizama hezimeti yaşattı!"Evet, analiz ve manşetlere bakınca fazla söze hacet kalmıyor. Türk halkı gibi Amerikan halkı da ceberrut sisteme haddini bildirdi.Trump'ın etrafında birleşen her kesimden Amerikalıdiyerek halkın azalan alım gücüyle alay eden, ABD'nin ayrımcılık ve kölelik üzerine kurulduğunu söyleyenve halkın vergileriniakıtan oligarşik bürokrasiyi bozguna uğrattı.