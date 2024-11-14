5 Kasım'daki seçimlerden zaferle çıkan Donald Trump'ın A takımını Çin ve İran düşmanı şahinler ile siyonist fanatiklerle doldurması Ukrayna'da savaşı soğutma çalışmalarına hız vereceğini fakat Ortadoğu ve Asya-Pasifik cephesini ise daha da kızıştıracağını gösteriyor.

Trump "En ölümcül rakibimiz Çin ve İran'dır" diyen eski ulusal istihbarat direktörü John Ratcliffe'i CIA'nın başına getirirken, "Pekin bizim için varoluşsal bir tehdittir" diyen FOX News sunucusu eski komando Pete Hegseth'i de savunma bakanlığına aday gösterdi.

"Ukrayna'dan ders alıp Tayvan'ı silahlandırmalıyız" diyen Florida vekili Michael Waltz ise ulusal güvenlik danışmanı olarak aday gösterildi. Trump'ın BM elçisi adayı Elise Stefanik ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e savaş açan İsrail ile aynı çizgide biri. En ilginci de Çin'in kara listesindeki Marco Rubio'nun dışişleri bakanlığına atanması.

İsrail yanlısı bu beş isim de Pekin'e ve İran'a karşı sert bir çizgiyi savunuyor.

Çin şahinleri arasında eski Almanya elçisi Richard Grenell, Tennessee Senatörü Bill Hagerty ve Çin mallarına 380 milyar dolarlık gümrük vergisini devreye sokan ABD'nin eski 'ticaret çarı' Robert Lighthizer de yer alıyor.

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Bunların dışında Trump,savunanİsrail elçisi olarak atadı. Trump'ınOrtadoğu özel temsilcisi devegayrimenkulyatırımcısıolacak.Trump'ın kabinesinde sadecevar. Biri Tesla ve SpaceXCEO'su. Diğeri de biyoteknolojigirişimcisi. Bu iki kişi 'Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na başkanlık edecek.Tablo gayet açık. ABD doğrudan Çin ile savaşa girişirken vekili İsrail'i ise İran'ın üzerine sürüyor.Böyleceyeniden tesis etmeye çalışacak.Ne var ki2020'lerin başındabıraktığı dinamiklerden hayli farklı.ABD ve İsrail'in askeri güce aşırı bağımlılığı onları uluslararası sistemde daha da yalnızlaştırıyor. ÜstelikArap ve Müslümanların her iki güce olan öfkesini daha körükledi.En önemlisi deşiddetle karşı çıkmasıdır.

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uyarısındabulunarak bölge ülkeleriyle geliştirdiğistratejik ittifaklar,Erdoğan, Trump'ın seçim zaferinin ardından Riyad'a giderkenGenelkurmay Başkanı Fayyad el-Ruveyli de askeri işbirliğini görüşmek üzeremevkidaşı Muhammed Bagheri ile bir araya geldi.Dolayısıyla İran, Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki stratejik rekabetMısır'dan sonra Ankara, Suriye ile de normalleşme çabalarına hız verdi. Türkiye ve bölge ülkeleri dışında. Çünkü bu plan iki küresel gücün bölgedeki çıkarlarına ölümcül darbeler indirecektir.Haliyle Trump'ın Çin'i kuşatma vestratejileri en çok datakılacaktır. Diğer ülkeleri etkisiz hale getirse de mevcut küreselABD'ninetmesi imkânsız görünüyor. Bu paradoksu aşması için Trump'ın her iki ülkeyle deaçması gerekiyor. İki aktörle deBaşka çaresi yok.