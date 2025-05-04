Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'dan sonra iktidarı devralan Çin Komünist Partisi lideri ve siyasi teorisyen Deng Şiaoping'in "1989'da ABDSSCB arasındaki soğuk savaş sona erdi fakat ABD-Çin soğuk savaşı çoktan başladı" yönündeki öngörüsü doğru çıktı. Nitekim ABD, SSCB'nin yıkılmasından sonra Çin'e karşı devreye soktuğu örtülü soğuk savaşı 2009 yılında resmen ilan etmek zorunda kaldı.

Barack Obama'nın 2009'da startını verdiği 'Pivot Asia/Asya'da oyun kurmak' ya da 'Asya Ekseni' denilen stratejisi çerçevesinde ABD değişen başkanlara ve farklı partilere rağmen aynı Çin politikasını izledi.

Dolayısıyla 2009'dan bu yana Obama, Donald Trump ve Joe Biden gibi üç farklı ABD Başkanı da Çin'i en önemli rakip olarak tanımladı. Zira bu bir devlet politikasıydı.

Aksi halde ABD gibi kutuplaşmanın derin olduğu bir ülkede Çin karşıtı politikaların iki partiden de yoğun destek görmesi hayli zorlaşırdı.

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Bu açıdan bakınca ABD'nin Çin ile rekabet ederek kendini dönüştürdüğünü de görüyoruz. ABD önceleri Çin ile mücadelesinidiye lanse etti."İnsan hakları, serbest ticaret, neoliberal evrensel normlar, kurallara dayalı uluslararası düzen ve özgür dünya" söyleminin savunuculuğunu yapıyordu.İkinci döneminde Trump buÇin ile savaşındeğerlere değil jeo-ekonomik çıkarlaraendeksli olduğunun altını çizdi.Zira temelleri II. Dünya Savaşı'ndan sonraatılan ve1979'da daha da perçinlenen ilişkide her iki taraf da birçok kazanım elde etti. SSCB'nin yıkılmasıyla 1994'ten sonra bu birliktelik karşılıklı olarak daha fazla zenginlik üretti.SSCB'yi yıkarak denklemden çıkaran ABD'nin yeni hedefi artıkederek dönüştürüp evcilleştirmekti.Ne var ki bu proje2012'de iktidara gelmesiyle ağır darbealdı. Çin'in Batılı liberal değerlerce işgaledilen mevzilerini yenidengeçirip tahkim edenŞi, ülkesini Asya 'da ve dünyada ABDliderliğindeki düzene meydan okuyacakkadar zengin, güçlü ve kendine güvenenbir aktöre dönüştürdü.Çünkü tarihsel, kültürel, ideolojik ve iktisadi refleksleri Çin'in ABD tarafından sınırları çizilen bir ilişkiyi artık daha fazla sürdürmesine olanak tanımıyordu.

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Ejderhanın uyanışı ABD'nin bütün emperyal planlarını altüst etti.Ve geldiğimiz aşamada yeni soğuk savaş ABD'ninen büyük stratejik dayanaklarından olande sonunu getirdi.Artık tek dünya yok farklı kutuplar ve farklı dünyalar var. Ne var ki bütün bu küresel ve kültürel ayrışmaya rağmen Çin ve ABD arasındaki mücadelebir mahiyete sahip.Çin'in en büyük kozu tedarik zincirlerindeki egemenliği, geniş pazarı, dünya çapındaki üretim gücü ve devlet destekli ticari uygulamaları.ABD ise ekonomik rekabet yerine tarifeler, ihracat kontrolleri ve diğer iktisadi ve finansal silahlarıyla karşılık veriyor. Fakatbu savaşın daha da derinleşmesiniönlüyor.Bu nedenleher iki aktöre de bir uzlaşıya varmayıdayatacaktır. Zira büyük güç mücadelelerien etkili ittifak kurma yöntemidir.Tıpkıanlaşmasıyla bitengibi yeni ekonomik mücadele de en nihayetindeile sonuçlanacaktır.Unutmayalım ki küresel güçlerin ilişkisigibidir. Sorunlar yaşansa da boşanma olmaz.