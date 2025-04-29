Küresel ve bölgesel jeopolitik iklim yeni bir Ortadoğu ve yeni bir dünyaya doğru ilerlerken İsrail başta olmak üzere ABD'deki siyonist lobiler ile bunların ülkemizdeki kullanışlı aptalları konumundaki fondaş medya, FETÖ, PKK, YPG ve CHP gibi aparat, örgüt ve partiler ise hâlâ çaresiz stratejilerden medet umuyor. İdeolojik körlüklerini aşamıyorlar.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı taarruzundan sonra Gazze'de soykırıma başlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgenin haritasını sil baştan dizayn edeceklerini söyleyip dünyaya meydan okuyordu.

Evet, tarihin ironisi olsa gerek. Netanyahu'nun dediği değişim gerçekleşiyor ama umduğu şekilde olmuyor. Zira yeni Ortadoğu, İsrail'in planladığından çok farklı bir görünüme sahip olacak. ABD'deki siyonist lobinin içine girdiği travma da bunun göstergesi zaten. İsrail ve yandaşları bırakın Türkiye'yi artık ABD'de dahi istedikleri gibi at koşturamıyor.

***

Çünkü ABD Başkanı Trump, Yahudi lobisinin adamları olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz gibi siyonist neo-conların yeni Ortadoğu ve yeni dünyanın inşa sürecini baltalamaması için her yere en çok güvendiği isim olan Steve Witkoff'u gönderiyor. Gazze, Suriye, İran ve Ukrayna dosyalarına Witkoff bakıyor. Trump, siyonist lobinin Amerikan bürokrasisine ve kabinesine yerleştirdiği isimleri kritik işlerden uzak tutuyor.

Yeni Ortadoğu ve yeni dünya inşasında Avrupa ve İsrail bir bakıma "by-pass" ediliyor. Yeni dengelerde ve denklemlerde İsrail artık belirleyici değil. Çünkü Trump, Avrupa ve İsrail ile birlikte kurulacak yeni bir küresel sistemin aslında "yeni dünyaya eski düzen" paradoksuyla ve hâliyle hezimetle sonuçlanacağını iyi biliyor. Bu yüzden Trump, ABD'ye ayak bağı olan Avrupa ve İsrail'den çok Rusya ve Türkiye'ye güveniyor. Erdoğan ve Putin'i adeta kurtarıcı olarak görüyor.

Yeni dünyanın kaybedenleri konumundaki soykırımcı siyonist lobi ise "son umut" olarak hâlâ mandacı CHP'yi ve Ekrem İmamoğlu'nu görüyor. Batı dünyasında çalmadık kapı bırakmadıkları hâlde nedense bir kere de olsa "çalmadık" diyemeyen CHP'ye ve İmamoğlu'na beklenen destek nihayet geldi.

***

Trump'a düşmanlığıyla tanınan ve Gazze soykırımıyla ilgili İsrail'e karşı şimdiye kadar tek satır eleştiri dahi yöneltemeyen New York Times (NYT) gazetesi, 27 Nisan'da siyonist kalemlerce yazılmış "Türkiye halkı otokrasiye direniyor. Sessizlikten daha fazlasını hak ediyorlar" başlıklı editoryal bir çağrı yayımladı. Yayın kurulunun, yani gazetenin siyonist sahiplerinin görüşlerini yansıtan çağrı her yönüyle arkaik, ideolojik ve apolojikti.

Zira siyonist lobinin özgüveni hayli yıpranmış görünüyor. Eski kibirlerinin yerinde yeller esiyor. Trump'a yönelik "işlevsiz eleştirilerin" aynısını Sayın Erdoğan'a da yapmışlar. NYT'nin siyonist efendileri özetle "Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'i tehdit eden başka bir ülke hâline gelebilir. Bu yüzden Hamas'ı kınayan ve İsrail'in umudu olan İmamoğlu'na destek için dünya daha fazla ses çıkarmalı" çağrısında bulunuyor.

Daha önce de yazdım. Batı'nın Türkiye'ye karşı yelkenleri indirdiği dönemde bu saatten sonra İsrail'in ve siyonist lobinin elinden boş çağrılarda bulunmaktan fazla bir şey gelmez. Siyonistlerin de kullanışlı aparatlarının da devri artık kapanıyor. Bu gerçeği PKK ve YPG bile anladı ama mandacı CHP hâlâ anlayamadı.