ABD'nin küresel anlatısı Rusya'nın Ukrayna işgali, Türkiye'nin 15 Temmuz direnişinden sonra Libya, Karabağ ve Suriye'deki hamleleriyle Çin'in Tek Kuşak Yol Projesi, Güney Çin Denizi'ndeki Hint- Pasifik denklemini sarsan askeri yığınakları ve kararlı Tayvan stratejisi gibi gelişmelerle ağır yaralar aldı. ABD bu tektonik sarsıntılara karşılık vermeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, sadece Ukrayna'ya ve Doğu Avrupa'ya değil aynı zamanda ABD önderliğindeki Atlantik ve NATO düzenine de bir saldırıydı.

ABD'nin Çin'i 5G ağlarından çıkarması ve Pekin'in yarı iletkenlere erişimini engellemeye çalışması sonuçsuz kaldı. Zira Çin'in Asya, Avrupa, Latin Amerika ve Afrika'yı kapsayan altyapı, yatırım ve yardım hamleleri sadece birer iktisadi kalkınma aracı değil aynı zamanda ABD'nin küresel ekonomik sistemine karşı bir egemenlik mücadelesi ve hegemonya kurma silahıydı da. Bu yüzden Rusya, Çin ve Türkiye sadece hinterlantlarında değil DSÖ, BM, IMF, UCM ve NATO gibi ABD'nin küresel statükosunun kalelerinde gösterdikleri direnişle de bu platformları üstünlük mücadelesinin verildiği birer arenaya çevirmeyi başardı.

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Dolayısıyla 2016 ila 2020 yılları arasındaki ilk görev sürecindeBaşarı için ulusal gücümüzün her boyutunu entegre edeceğim.diyerek rakiplerineTrump, ikinci döneminde bu yaklaşımını180 derece değiştirdi. Şimdi ekonomiyive tarifeleri koz olarak ileri sürüyor. Ocak ayında Çin lideri Şi Cinping ile yaptığı görüşmeden sonra "Birlikte birçok sorunu çözeceğiz ve hemen başlayacağız.ve diğer birçok konuyu konuştuk." demişti. Nitekim dün tarife savaşlarından sonra Şi'nin kendisini aradığını açıklayan Trump'ın iki ülke arasındaki gerilimin düşmesinden hayli mutlu olduğu görülüyordu.Şubat ayında Rus lidersonra da "İkimizde uluslarımızın büyük tarihi ve II. DünyaSavaşı'nda birlikte çok başarılı bir şekildesavaştığımız gerçeği üzerinde düşündük"ifadelerini kullanmıştı. İkinci dönemindegayet olumluve takdire şayandı. Liderler diplomasisindekendine en yakın hissettiği liderErdoğan. Bu düşüncelerini defalarca dilegetirdi de. Zaten Erdoğan, Şi ve Putin'isık sıkdiye takdir etmesi birçokengelin aşıldığının işareti olarak okunuyor.

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Hâsılı kelam Trump yeni bir dünya savaşı yerinedoğru ilerliyor. Trump asıl düşmanının bu liderler değilolduğunun altını çiziyor. Nitekim daha şimdiden bazı nüfuz sahaları yanında Ukrayna'daki bazı bölgelerlebırakırken kendisi deistiyor.Özellikle dearz ediyor. ZiraABD'nin dışa bağımlılığınıbitirecek olan Grönland için Trump'ınkuzeydekigerekiyor. Hâliyle Trump kafasındadünyayı çoktan Rusya, Çin ve Türkiyearasında paylaşmış görünüyor. Tek sorunyaşanıyor.bu konudasert itirazları var. Gelişmeler Filistinplanında Trump'ın er veya geçdesteklemeyibırakacağını gösteriyor. Kuşkuyok ki burada daseçenek kazanacak.