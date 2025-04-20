1648 Westfalya Barışı, 1814 Viyana Kongresi veya 1945 Yalta Konferansı gibi kalıcı uluslararası düzenlemelerde büyük güçleri uzlaşıya iten asıl faktör idealizm değil beka korkusuydu. Bu korku günümüzde de küresel güç rekabetini şekillendiren en geçerli diplomatik akçe konumunda.

Korku ve endişe insanlar gibi devletleri de çaresiz stratejilerden yüz çevirip yeni atılımlar yapmaya, yeni çareler üretmeye ve buluşlara zorlar. Bugün insanlığın hayatını derinden etkileyen yarı iletkenler, yapay zekâ, GPS, internet ve kuantum mekaniği gibi yüksek teknolojik buluşları tetikleyen etkenler Soğuk Savaş zamanındaki ulusal güvenlik endişeleridir.

Bugünler aslında tarihe 'ABD sonrası dünya' veya 'küresel aktörlerin çok kutuplu dünyaya uyum egzersizleri' olarak geçecektir. Bu bağlamda ABD, Rusya, Çin ve Türkiye'den oluşan belli başlı yeni kutuplar küresel satrançta tarihi hamleler yapıyor. ABD daha çok fevri hareketlerden sonra düşünürken Rusya ve Çin fazla düşünüp yavaş hareket ediyor. Avrupa, Hindistan, Japonya, İngiltere ve Brezilya'nın başını çektiği ülkeler ise hareket etmeden sadece düşünüyor. Bir bakıma kaderlerine razı bir görüntü içindeler.

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ise küresel satranç mücadelesindeolarak kilit pozisyonda bulunuyor. Hem iyi ve sağlıklı düşünüyor hem de oyunu değiştirebilen çok kritik hamlelerde bulunuyor.Türkiye'nin temsil ettiğidünyaya küresel rekabette gücünsadeceoluşmadığını, kriz süreçlerindeortaya çıkan baskılara karşıgerektiğini öğretti.Dış baskılar ve reel politik dayatmalar karşısında Türkiye'nin gösterdiği bu stratejik irade ve siyasi kararlılık hem askeri kapasitemizi ve ekonomik gücümüzü yenidenimkânını elde etmemize yol açtı hem de yeri ve zamanı gelince proaktif hamlelerle bölgesel ve küresel dengeleri dönüştürmeİşteABD Başkanı Donaldhamle bu türden bir hamleydi. Karabağ'da da Libya'da da Afrika'da da Suriye'yi aratmayan birçok ezber bozan dımlar attık, atıyoruz.

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Bu nedenle büyük güçlerin küresel stratejileri az veya çok çözülürken ülkemizin her geçen gün daha da muhkem hale gelen stratejilerinin dış şoklara karşı dayanıklılığı ise artıyor.Çünkü büyük güçlerin çoğu herhareket ediyor.Bu stratejik hesap hatasının bedeliniödüyorlar şimdi. Zatenkrizler ile tarifesavaşları küresel aktörlerinçok netbiçimde ortaya koyuyor.Zira insani, ahlaki ve hayati çıkarlardan çokhareket eden küresel aktörler dünyayı olduğu gibi kabul etmekte zorlanıyor. Ancak bıçak kemiğe dayanınca ve gelecek endişesine kapılınca uzlaşıya yanaşıyorlar.Oysa kendilerini dönüştürebilseler dünyayı da dönüştürebileceklerini görecekler. Fakatgerçekleri görmelerini ve buna uyum sağlamalarını zorlaştırıyor.Burada bir tekdikkat çeken Türkiyeüretebiliyor. Bu yollaküresel aktörlerin her şeye güçlerinin yetebileceğiyanılsamasına da son veriyor. İştebu yüzden Türkiye sadece bölgesinde değilde istikrarile barışın en muhkem kalesi, kaosunpanzehri ve çok kutupluolarak görülüyor.