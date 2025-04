Tarih, zafer ve kahramanlıklar dünyası olduğu kadar bir suç ve ihanet kataloğudur aynı zamanda. Bu yönüyle insanlık için bugüne ve geleceğe dair derslerle doludur. İşte burada tarihten ders alamayanlar için devreye politika giriyor. Çünkü geçmişe odaklanan tarihten farklı olarak siyaset daha çok bugüne odaklanır.

Günümüzü yani politikanın mahiyetini göz ardı edenler için de devreye can simidi olarak jeo-politika girer. Hem geçmişi hem de günümüzü mercek altına alıp bugünden geleceğe dair hedefler belirleyen jeo-politika olası tehlikeleri şimdiden bertaraf etmeye çalışır. Gelecek seçimlerden çok gelecek nesilleri düşünür. Bu yönüyle bir devlet ya da ulusun sadece bugününü değil yarınını da güvenceye almak için hayati hamlelerde bulunur.

Bu bağlamda her açıdan jeo-politik hesaplaşmanın had safhaya çıktığı bir dönemden geçiyor dünya. Her ülke bugüne kadar bekasına dair güvenlik endişelerini de düşünerek hareket ediyor. Tedbirler alıyor. Yeni ittifaklar arıyor. Var olanları tahkim etmeye veya terk etmeye çalışıyor.

***

kavrayamazsak ne şu anki misyonumuzu hakkıyla icra edebilir ne de geleceğe dair vizyonumuzu hayata geçirebiliriz. Ne mutlu ki bizeiçeriden ve dışarıdan müdahalelere rağmenbir anlayışla hareket ediyor.ilebölgesel ve küresel dengelerive denklemleri yeniden dönüştürüyor.Diyebiliriz ki ülkemizson üç asrın en avantajlıdöneminden geçiyor.Sadecedeğil Kerkük'ten Gazze 'ye, Halep 'ten Tebriz 'e, Musul 'dan Kudüs 'e, Bakü 'den Mogadişu'ya, Bosna 'danTrablus'a, Kâbil'den Kahire'ye uzananda yenibir dünyanın doğum sancıları yaşanıyor.Türkiye'nin dik duruşu ve yaptığıhamlelerledönüşmesi Batı dünyasındaolarak okunuyor.

***

Türkiye'nin yükselişinden paniğe kapılan, raf ömrü dolanve travma yaşayanüzerinden giriştiği karşı hamleleri çok fazla önemsememek lazım. Ancak bu düşmanlarımızı ve kabiliyetlerini küçümsemeye de itmemeli bizi.Yoksabazıtanımasının yol açtığınabenzermaruz kalabiliriz. Ne var kiYeni Türkiye, yeminli düşmanlarımızınveya içimizdekiüzerinden özgüvenimiziyıpratmaya yönelik projelerinekarşı gayet hazırlıklıdır.Çünkühem çağımızın ezber bozan dinamikleriyle hem de kendi dönemlerininmiras kalan evrensel mefkûreyle hareket ediyor.Zira Türkiye eski Türkiye değil. Yeni Türkiye artık global bir olgudur. Bunun en büyük lokomotifi de ülkemizinda yeniden tanımlamasıdır. Hâsılı kelam ülkemizin kendini, tarihini, bugününü ve geleceğini yenidenkuşku yok ki düşmanlarımızın planlarını da birer birer tahrif edip bozuyor. Her tür ihaneti ve kirli tezgâhı akamete uğratıyor.