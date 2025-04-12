Suriye'de Yeni Türkiye'nin temsil ettiği Osmanlı mefkûresi ve stratejisi kazanırken başta ABD ve Rusya olmak üzere küresel aktörler ile İsrail ve İran gibi bölgesel güçlerin Davud Koridoru veya Şii Hilali üzerinden devreye sokmaya çalıştıkları projeler akamete uğradı. Bunun en somut göstergesi de ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Nisan'da Beyaz Saray'daki toplantıda dünyanın gözü önünde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya verdiği "Erdoğan ayarı"dır.

Trump, Suriye'de kazanan aktörün Türkiye olduğunu hem İsrail'in yüzüne karşı yeniden tekrarladı hem de bu yeni küresel ve bölgesel gerçekliği bir kez daha dünyaya ilan etti.

Türkiye'nin devreye girmesiyle Ortadoğu yeniden dengeye oturmaya başlıyor. Zira ülkemizin proaktif varlığı, Gazze soykırımı ile İsrail ve İran çatışması üzerinden bölgeye yönelik yeni emperyal projeleri akamete uğratıyor.

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Türkiye'nin yazılan ezberleri bozan ve tarihi yeniden yazan hamlelerinden ilkinin fitiliniateşledi. Ulusal, bölgesel ve küresel gidişatı en iyi gören, anlayan, anlamlandıran ve buna uygun adımları da büyük bir kararlılıkla atabilen Sayın Bahçeli,PKK elebaşısıhitabençağrısında bulundu. Öcalan da"Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" açıklamasıyla bu çağrıya uydu.projesine eşgüdümlü ilerleyendiğer hamle deoldu veŞam'ın düşmesiyletarihekarıştı.Türkiye'den peş peşe gelen bu iki tarihi hamle aslında bölgemizi ve ülkemizi kaosa sürüklemeye endekslikökünden sarstı. Dengeleri bozdu. Yeni dengelerin oluşmasına yol açtı.bir bakıma bölgemizi dizaynetmeye çalışanlara indirilmiş birerOrtadoğu'da artıkTürkiye'nin "by-pass" edilemeyeceğinindünyaya ilanıdır. Türkiye'nin bu meydanokuyuşu en çok da soykırım, kaos ve bölgeselsavaş yoluyla hedeflerine ulaşmakisteyen siyonist yayılmacılığa ağır darbelerindirdi.

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