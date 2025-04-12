Video Haber Bercan Tutar | İki liderden II. Sykes Picot’u çökerten iki darbe
Bercan Tutar | İki liderden II. Sykes Picot’u çökerten iki darbe

Bercan Tutar | İki liderden II. Sykes Picot’u çökerten iki darbe

12.04.2025 | 16:56

Bercan Tutar'ın 12.04.2025 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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