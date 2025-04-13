Zor bir süreçten geçiyor dünya. Jeopolitik dayatmalarla jeopolitik mühendisliklerin at başı gittiği kritik bir aşamada yer alıyor ülkeler. Kimse dokunulmaz değil. Bu süreç her devleti iç ve dış siyasetini yeniden formüle etmeye zorluyor. Çünkü yeni gerçekliği memnuniyetle karşılayanlar ile buna karşı çıkanlar arasında amansız bir mücadele var. Bu rekabet ya uzlaşı ile bitecek ya da çatışma daha da alevlenecek.

20. yüzyılda kurulan dünya düzeni işlevselliğini yitirdi. Yeni bir çağ ve sistem arayışı var. Geçen asrın paradigmasının da normlarının da miadını doldurduğu bir dönüm noktasındayız. Dünyaya dayatılan jakoben modernizm tarihe karışıyor.

Endüstriyel üretimi gerileyen Atlantik dünyası darboğazda. Tarifelerle ve yaptırımlarla ayakta durmaya çalışıyor. Artan endüstriyel ve ekonomik krizler neoliberal piyasa uygarlığı ile reel-kapitalizmi ıskartaya çıkarıyor.

Batılı uygarlığın bu cendereden tek kurtuluşu var. O da Türkiye, Rusya ve Çin gibi yeni yükselen güçlerin sisteme yönelik tehditlerini azaltarak entegrasyonlarını artırmasıdır.

Bu da Atlantik dünyasının sömürgeci ve ırkçı tavrını terk edip çok kutuplu dünyayı içselleştirmesine bağlı.

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Nitekim ABD'nin, zordaki finansal ve ticari sisteme yönelik jeopolitik mühendislik faaliyetlerinin göstergesi olarak okumak lazım. Bu hamlelerve dizayn edilmesi çabasıdır. Haliyleyeni bir işlev arayışı içinde. Bütün veriler küresel gidişattaki köklü değişimi zaten açık biçimde gözler önüne seriyor. 2004 ila 2017 arasındaÇin ise ABD'den iki kat daha fazla üretim kapasitesine ulaştı. Kritik ölçülere göre Çin, ABD'yi 10 yıl önce geride bıraktı. 2000 yılından bu yana Çin'in ihracat bombardımanı nedeniyle ABD'deyaşandı. Avrupa, bunun daha beterini tecrübe ediyor.ile siyasi kadroların ihanetihaline getirerekdönüştürdü.En yoksullar iseolarak az birücret karşılığındakatılıyor. Geri kalanlarsa sosyalyardımlarla hayatta kalmaya zorlanıyor.

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siyasi, kültürel ve sosyal ötekileşmeyi de körüklüyor. Umut ve gelecek kayboluyor. ABD bu ulusal ve küresel çıkmazı tarifelerin tetikleyeceğini umduğuaşmaya çalışıyor. Amerikan halkı bu köleci sistemden kendilerini kurtarması için Donald Trump'a oy verdi.olan ABD Başkanı ise ticaret ortaklarına karşı tarifeler üzerinden devreye soktuğuile sahneye çıktı. Fakat ummadığı reaksiyonlar alıyor.ile ekonomik işbirliğini artırma kararı alırken tarifelere maruz kalanimzaladı. Sırada diğer müttefikler de var.Çünkü Trump'ın en büyük açmazı blöfü değilABD'yi yenidenulaştıracağına inanmasıdır.Oysa bu adımlar ABD'nin kurduğudünyayı altın tepside Çin'e sunmaktanfarksız birDolayısıyla ABD'nin tek çıkış yolu çok kutuplu dünya ilegirmesinden geçiyor.Yani asıl sorun ABD'nin sahip olduğukaynaklanıyor. Bu üstenci anlayışını değiştiremezseriskini bertaraf etmesi muhal görüyor.Şairin dediği gibi 'saatini kaybetmiş zamanlar' dilimindeyiz. Bakalım nasıl bir dünyaya uyanacağız?