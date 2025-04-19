Herkes biliyor ki ABD ile Çin arasındaki tarife savaşlarında tek amaç para veya kâr değil. Devletlerin jeopolitik hedefleri de var. Çünkü ekonomik meydan okumalar sadece fiyatları yükseltmez. Hem barış zamanında bile olsa silahlanmayı tetikler hem de ittifakları bozarak rekabet halindeki güçlerin veya blokların çatışmasına yol açar.

I. ve II. Dünya Savaşları öncesindeki dünya da aynı süreçlerden geçti. Zira korumacılık devreye girince ülkeler bunu sağlamanın ve sürdürmenin tek yolunun askeri güçten geçtiğini gayet iyi biliyor. Hâliyle Amerika'nın devreye soktuğu stratejiler Çin'in ulusal ve küresel gücü ile nüfuz sahalarına bir saldırı ve dolayısıyla potansiyel bir çatışmanın habercisi şeklinde okunuyor.

Bu nedenle bazı kesimler, ABD'nin Tayvan ve Ukrayna'yı feda ederek küresel nüfuz sahalarına ayrılmış çok kutuplu bir dünya ekseninde olası bir savaştan kaçınması gerektiğini savunuyor.

Böylece dünyanın Pasifik Asya'da Çin, Doğu Avrupa'da Rusya, Batı yarımkürede ABD ve İslam dünyasında ise Türkiye gibi aktörler tarafından paylaşıldığı yeni bir küresel tablo çıkacak karşımıza. Fakat tarih bize büyük güçlerin beşeri bir kuvvet veya fiziki coğrafya tarafından frenlenmedikçe ilerlemelerini nadiren durdurduklarını gösteriyor.

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emperyal hırslarını ancak II. Dünya Savaşı'nda maruz kaldıkları hezimetten sonra terk etti. 19. yüzyılın en güçlü imparatorluklarını kuranda sömürge karşıtı isyanlar ve ABD baskısı nedeniyle kolonilerinden vazgeçti.de yıkılana kadarörneğinde görüldüğü üzere yabancı ülkelere müdahaleye devam etti.SadeceABD'nin varlığı, SSCB 'nin ilerlemesiniengelledi. Hâliylebu tarihi kuralın istisnası olamayacağınıherkes biliyor. Karşılarında bir engelolmadıkça kimse geri adım atmayacak.Ne var kigöre ABD küresel mücadeleyiyeni bir boyuta taşımak istiyor. BuboyuttaPeki ne var? ForeignAffairs'teki makalesinde ABD'yiolarak tanımlayangörestratejisidevrede olacak.

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Çünküolan,kendiABD aslında küreselkorumak istiyor. Sadecebunun yöntemini değiştiriyor. Çünküİhracatkalemi ABD ekonomisinin sadeceoluşturuyor.ABD firmalarıyarısını sağlıyor. Enerji ve gıda üretimineegemenler. Yarı iletkenler, havacılıkve biyoteknoloji gibi yüksek teknolojiendüstrilerindeve bu da Çin'in payınınneredeyse on katı.Buda ABD'nin artık taşınamazdoğru gidişini güçlendiriyor.Çünkü yeni teknolojiler ABD'ninüslere olan ihtiyacını azaltıyor. Buzayıflayan müttefikler, diğer tarafında isegücü daha da artan ABD var.Bu uçurum genişledikçe ABD'nin tek başına hareket etme ve uzaktan yıkım stratejisiyleTa ki ona denk beşeri bir kuvvet veya onu durduracak coğrafi bir engel çıkana dek.