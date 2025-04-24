ABD Başkanı Donald Trump, ilk döneminde 2017 yılında yayımladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde "19. yüzyılın gerçeği olan büyük güç rekabeti geri döndü" ifadesini kullanmıştı. Oysa Soğuk Savaş'tan sonra diğer güçlerle işbirliğini artırmaya öncelik veren ABD, küresel hegemonyasını sistemleştirmeye çalışmıştı. Ancak 2008'deki Gürcistan Savaşı'ndan sonra uluslararası işbirliği dönemi sona erdi.

2008'den 9 yıl sonra ABD başlıca amacının terör ile savaş değil Çin ve Rusya ile mücadele olduğunu ilan etti. Bu yolu takip eden Joe Biden yönetiminin 2022'de yayımladığı Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde de en büyük düşman olarak yine Rusya ve Çin gösterildi. Gerekçe ise "Bu otoriter yönetimlerin Amerikan küresel statükosuna meydan okuyan revizyonist dış politikaları"ydı. Biden ana hedefini "Rekabetle Çin'i alt etmek ve saldırgan Rusya'yı sınırlamak" olarak belirlemişti.

Ancak Biden yönetimindeki ABD hayal kırklığı yaşadı. Bu nedenle Amerika'nın büyük güç rekabeti stratejisi bugün revize ediliyor. Trump kamuoyu önündeki şahin söylemine rağmen perde arkasında uzlaşıya varacak bir yaklaşımı tercih ediyor.

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Ziraolarak nitelenenihtimal gerçekleşti çünküiki büyükgücü olan Çin ve Rusya,ABD'nin hegemonyasınabirlikte meydan okumayabaşladı. Trump ikinci kezBeyaz Saray'a oturduğundaBiden'ın Rusya ve Çin'i hedefalan stratejisini tersine çevirdi.Biden yönetimi ile varılankonsensüsü paramparça etti.Rekabet yerine Trump büyük güçlerle uzlaşıya varmak istiyor. Bu güçler arasında sadece Rusya ve Çin değil Türkiye de var.İki liderin olağanüstü ilişkileri adeta düşmanlarını çatlatıyor.Yine Biden'ın 'Katil' dediğigeliştirmiş durumda. Trump, Ukrayna'nın parçalanmasına yol açsa bile Rusya ile uzlaşıp savaşı bitmek konusunda kararlı.Çin ile yaşanan gerginlik yanıltıcı. Bu konuda geri adım atma sinyali veren Trump daha göreve başlar başlamaz Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile kapsamlı bir uzlaşı istediğini söylemişti. Özelliklekonusunda Trump, Şi ile 'adam adama' görüşmek istediğini dile getirmişti.

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Kimileri Trump'ınbir strateji izlemesini'Putin-Şi ortaklığı'nıparçalamayı amaçlayanprojesine bağlıyor.Bunun olması şimdilik birbiraz zor.Bu yüzden Trump daha çokgibi aktörlerleimzalanan ve 19. yüzyıl boyunca devrede olanni andıran bir dünya düzeni kurmaya çalışıyor.tarafından yönetilen bir dünya düzeni.ZatenWSJ'den FT'ye kadar Batılıkartel medyanın belli başlıorganları da Trump'ın aklındakiküresel sisteme dair hemenher gün bir manşet atıyor.had safhada. Ancak ne yapsalarboş. Zira küresel statükobizzat o statükonun kurucusuABD tarafından yıkılıyor.Öyle kiyolaçannın birbenzerini bu keziletecrübe edecek gibi görünüyor.