Video Haber Bercan Tutar | Batı’nın ‘Gorbaçov anı’
Bercan Tutar | Batı’nın ‘Gorbaçov anı’

Bercan Tutar | Batı’nın ‘Gorbaçov anı’

24.04.2025 | 16:15

Bercan Tutar'ın 24.04.2025 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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