Donald Trump liderliğindeki ABD'nin yeni küresel stratejisinde İsrail'in artık eski ağırlığı yok. Zira Trump yeni Ortadoğu siyasetinde en az İsrail kadar Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, BAE, Mısır ve hatta İran'a bile önem veriyor. Bir bakıma Yahudi lobilerinin ABD dış politikası üzerindeki operasyonlarının devri kapanıyor.

İsrail gazetesi Haaretz'den Yair Assulin kapıldığı paniği, "Bu gerçeğin anlaşılması yıllar alabilir. Ancak bazıları için bu çoktan gerçekleşti. Tüm Ortadoğu'yu fethetsek ve herkes bize teslim olsa bile bu savaşı kazanamayız" sözleriyle dile getirmiş.

Ynet'den Yossi Yehoshua, "Ateşkes ve rehine anlaşması bizim için çok kötü. Ama kabul etmekten başka da seçeneğimiz yok" derken analist Erel Segal, "Trump'ın seçilmesinin bedelini ilk biz ödüyoruz. Bize anlaşma dayatılıyor. Oysa Kuzey Gazze'yi ele geçireceğimizi ve insani yardımı engellememize izin vereceklerini düşünüyorduk" ifadesiyle yaşadığı hayal kırklığını dile getirmiş.

Çünkü Trump kabinesindeki azılı siyonistleri vitrin süsü olarak kullanmayı tercih etti. Sahaya güvendiği Steve Witkoff'u sürerek Yahudi lobisinin oyununu sekteye uğrattı.

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Emekliyazısında "Kendisiniyenileyen Hamas'ın performansı bizimonu yok etme hızımızdan daha hızlı"diyerekvurguluyor.Son olarak Joe Biden 'ın 7Ekim 2023 saldırısından bir ay önceİsrail'e atadığıiseşöyle özetliyor: "İsrail, Afrika ve Güney Amerika 'da bu kadar çaba harcadığıkalmadı. Ayrıca hafızaları Biden'ınkikadar eski olmayanYeni yaklaşımından dolayı Donald Trump hem Amerika'daki hem dışarıdaki yeminli siyonistlerin ve neo-conların ana hedefi konumunda.Hatta ABD'deki Yahudi lobilerinin çatı kuruluşu olan, medyaya servis ettikleri sızıntıyla Trump'a gözdağı bile verdi.Brandt, Şubat 2025'teki AIPAC kongresindeki konuşmasında "ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü, Dışişleri Bakanıile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanıbiz seçtik ve kabineye de biz seçtirdik. İsrail'in çıkarlarını savunan bu isimler sayesinde stratejik bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyoruz" demişti.

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Bu kasıtlı sızıntının amacı, ezber bozan Trump'a "Ayağını denk al, güç sende değil bizde. Çevrendeki herkes bizim adamımız" şeklindeki tehditten başka bir şey değil. Şimdi Trump'ındosyalarında kabinesindeki siyonistleri değil de nedengörevlendirdiği daha iyi anlaşılıyor.Umman'da İran heyeti ile dün üçüncü kez masaya oturan Witkoff geçen hafta Roma'daki müzakerelerden önceveile buluştu. Bu iki isim Tahran'ın sivil nükleer programının da tamamen sökülmesini talep etti.Tablo gayet net. ZatenMedium'dakibaşlıklı yazısında "Witkoff'unile 90 dakikalıkröportajın dikkatli bir okuması, İsrail veABD'nin Filistin sorununda zıt taraflardayer alabileceklerini düşündürüyor..."şeklinde kritik bir özetleme yapıyor.Dolayısıyla genel gidişat bize ABD ve İsrail gibi iki stratejik müttefik arasındayaşandığını ve bunun önümüzdeki süreçte çatallanarak daha da derinleşeceğini gösteriyor.