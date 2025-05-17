Atlantik'i saran korkuyla baş etmek için ABD Başkanı Donald Trump, bütün Batılı teamülleri yıkan bir diplomasi izliyor. Zira bunu yapmadığı zaman Rusya'nın askeri endüstriyel kapasitesinin, İran'ın dünya ölçeğindeki devasa enerji kaynaklarının, Türkiye'nin jeokültürel ve stratejik derinliği ile yükselen savunma teknolojisinin ve Asya Pasifik'in ekonomik gücünü tek alanda birleştirmeye çalışan Çin merkezli devrimsel yükselişin, ABD liderliğindeki Atlantik merkezli küresel statükoyu hallaç pamuğu gibi atacağını görüyor.
Bu nedenle Trump, Batı'nın eseri olan Ukrayna, Suriye, İran ve Gazze'den oluşan dört kritik sorunu aynı anda çözmeye çalışıyor. Bunların yanında Keşmir'de Pakistan ve Hindistan arasında nükseden yeni krizlerin ise daha da alevlenmeden söndürülmesi konusunda proaktif bir tutum alıyor, almak zorunda.
Çünkü Trump yönetimi asıl felaketin İran'ın santrifüj zenginleştirmesi, Rusya'nın Ukrayna'yı ilhakı veya Türkiye'nin jeopolitik yükselişinden ziyade bu güçlerin Çin ile kurduğu küresel koordinasyon olduğunu biliyor.
***Bu koordinasyonu yok ederek Çin'i durdurmak ve kuşatmak isteyen ABD, diğer krizleri birer birer ortadan kaldırmak istiyor. Bu nedenle Ukrayna krizinde ayak direten Avrupa ile Ortadoğu'daki Gazze, Suriye ve İran krizlerinde çatışmaları daha da derinleştirmek isteyen İsrail'i hedefleri önünde en büyük iki engel olarak görüyor.
***Çin'in koordinasyonuyla Rusya, Türkiye, İran ve Küresel Güney'den oluşan bir Avrasya bloku küresel statükoda tektonik yıkım olarak algılanıyor. Böylesi bir gelişme ABD'nin Asya-Pasifik, Orta Asya, Güney Asya ve Ortadoğu'daki güç projeksiyonlarına ölümcül darbeler indirecektir, indiriyor da.