Atlantik'i saran korkuyla baş etmek için ABD Başkanı Donald Trump, bütün Batılı teamülleri yıkan bir diplomasi izliyor. Zira bunu yapmadığı zaman Rusya'nın askeri endüstriyel kapasitesinin, İran'ın dünya ölçeğindeki devasa enerji kaynaklarının, Türkiye'nin jeokültürel ve stratejik derinliği ile yükselen savunma teknolojisinin ve Asya Pasifik'in ekonomik gücünü tek alanda birleştirmeye çalışan Çin merkezli devrimsel yükselişin, ABD liderliğindeki Atlantik merkezli küresel statükoyu hallaç pamuğu gibi atacağını görüyor.

Bu nedenle Trump, Batı'nın eseri olan Ukrayna, Suriye, İran ve Gazze'den oluşan dört kritik sorunu aynı anda çözmeye çalışıyor. Bunların yanında Keşmir'de Pakistan ve Hindistan arasında nükseden yeni krizlerin ise daha da alevlenmeden söndürülmesi konusunda proaktif bir tutum alıyor, almak zorunda.

Çünkü Trump yönetimi asıl felaketin İran'ın santrifüj zenginleştirmesi, Rusya'nın Ukrayna'yı ilhakı veya Türkiye'nin jeopolitik yükselişinden ziyade bu güçlerin Çin ile kurduğu küresel koordinasyon olduğunu biliyor.

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Bu koordinasyonu yok ederek Çin'i durdurmak ve kuşatmak isteyen ABD, diğer krizleri birer birer ortadan kaldırmak istiyor. Bu nedenleile Ortadoğu'daki Gazze, Suriye ve İran krizlerinde çatışmaları daha da derinleştirmek isteyenolarak görüyor.Şu an içinden geçtiğimiz süreç, bu siyasi ve stratejik adımların yol açtığı dalgalanmalardan oluşuyor. Şimdiye kadaripoteklemesi, Avrasya ittifakını pekiştiren en önemli hatalardı. ABD bunu fark etmiş görünüyor. Ve bu yanlıştan dönüyor.daha bir asır önce Batı dünyasını bekleyen bu hayati riske dikkat çekmişti.kontrol eden aktörün dünyayı da kontrol edeceğini söylemişti. Şimdi Avrasya'nın kalbi denilen Doğu Avrupa 'dan Orta Asya 'ya uzanan bölgeleriülke ülke fethetmeye başladı.

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Çin'in koordinasyonuyla Rusya, Türkiye, İran ve Küresel Güney'den oluşan birküresel statükoda tektonik yıkım olarak algılanıyor. Böylesi bir gelişme ABD'nin Asya-Pasifik, Orta Asya, Güney Asya ve Ortadoğu'dakiölümcül darbeler indirecektir, indiriyor da.Karşı önlem olarak ABD'de iki görüş var. Birinciler,diyor. İkinciler isediyor. Fakat bu konuda Atlantik içinde kesin bir uzlaşı sağlanmış değil.bu iki görüşe de karşı.Hâliyle Trump'ın işi oldukça zor. Bu nedenlesonra Rusya, İran ve Türkiye ile anlaşma sağlamaya çalışıyor. Ardından da asıl hedefi olan Çin'e karşı harekete geçmeyi planlıyor.Zira yükselen Avrasya blokuna karşı ABD ya kendini kurtaracak ya da Avrupa ve İsrail ile birlikte batacak. Ya da başını Avrasya'nın çektiğiboyun eğecek. Bu reel politik dayatmalar ABD, AB ve İsrail arasındaki gerginliği tırmandırıyor. İşte bu nedenletam dabir Meksika açmazı hâlini almış durumda.