Büyük güçler arası küresel rekabete sahne olan dünya jeo-politik açıdan olduğu kadar jeo-kültürel açıdan da büyük bir dönüşümün arifesinde bulunuyor. Uluslararası medya bugünlerde daha çok küresel güç haritalarındaki değişime odaklanıyor. Kültürel alandaki değişime dair küresel dip akıntı pek fazla gündeme gelmiyor.

Oysa kültürel anlamda ulusal, dini, ahlaki ve siyasi değerler başta aile mefhumu olmak üzere cumhuriyet, demokrasi, vatandaşlık, ideolojiler, kimlikler, haklar, adalet ve hukuk gibi kavramlar üzerinden yeniden tartışılıyor ve yerelden evrensele doğru yeniden tanımlanıyor.

Bu bağlamda anayasalar yeniden yazılıyor. Çünkü Fransız düşünür Voltaire'in Kutsal Roma İmparatorluğu hakkında söylediği "Ne kutsaldı ne Romalıydı ne de bir imparatorluktu" şeklindeki tanımı küresel sistem ile bu sistemin ana lokomotifi konumundaki ulus devlet, neo-liberal kapitalizm ve demokrasi gibi küresel ekopolitik kavramlar için de geçerli hale gelmeye başladı.

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Şu an kendini dünyaya dayatangelipdayandığı için bütün vasıflarını kaybetmiş durumda. Uluslararası düzen artık ne küresel, ne liberal ne de bir sistem özelliği taşıyor. Yapısal sorunların temelinde iseyatıyor.Jeo-kültürel sorunlar çözülemezse dünyanın şu andolayı yaşadığıİster birey ister grup isterse devlet olsun hak ve hukukunu arayanların bütünHakkını arayanyapılacak. Kaos ve barbarlık sistematik hale getirilecek.Fakat Batı 'nın' yani dünyanın geri kalanını kültürel ve siyasi terör ile yönetme stratejisi artık çöküyor. Jeo-politik anlamda yeni güç dengeleri oluşuyor. Kimse tek başına dünyanın geri kalanını hâkimiyeti altına alacak askeri, kültürel ve ekonomik kapasitede değil artık.

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Bu yeni tablonun yol açtığı değişim etkisini en çokgösteriyor. İçinde bulunduğumuz bu süreçte, jeo-politik ve teknolojik rekabet kadartezinden ayrı bir mahiyete sahip yeni tarz bir jeo-kültürel farklılaşma daha belirleyici hale geliyor.Zira Batı dışındaki dünya artık bir nesne değil. Özneleşen ve öz benliği giderek güçlenen, hayatın her alanındadoğru evriliyor.ile sentezlenenAvrupa ve Amerika'da dahikaybediyor.Politik ve ideolojik tekeller birer birer kırılıyor. Dünyayı anlamanın ve yönetmenin mahiyeti değişiyor.artık üstten değil alttan gelen taleplerle tanımlanıyor.olduğu şeklindeki yeni yaklaşım hemen her ülkede katılımcı demokrasiyi, hukuk ve adalet sisteminikurtulmaya zorluyor.Daha yolun başındayız. Zafer sarhoşluğuna kapılmamak lazım. Çünkü Batı'nın değil neo-liberal Batı'nın yükselişinin sonu geliyor. Küreselci jakoben liberalizmingibi değerlerdaha yeni yeni geri dönüyor.