Sarsılan küresel statüko ABD'nin en stratejik ortağı İsrail'e bakışını da dönüştürüyor.

Bugünlerde Amerikan ve İsrail medyasının ana gündemi iki ülke arasında giderek gerilen ilişkiler. İsrail medyası sabah akşam, "Trump bizi değil Türkiye'yi tercih etti" diye serzenişte bulunurken bunun nedenlerini analiz eden bir yaklaşım sunmuyor, sunamıyor.

Nedenler yerine sadece sonuçlar üzerinden hareket ettikleri için saplandıkları trajedi daha da derinleşiyor. Aynı şey siyonist lobinin pençesindeki Amerikan medyası için de geçerli.

Örneğin ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs arasındaki Ortadoğu turundan dönerken uçakta Suriye'ye yaptırımları "Erdoğan ve Prens Selman istedi, ben de kaldırdım" demesine kartel medyası geniş yer ayırdı.

Bir gazetecinin 'İsraillilerin buna itiraz ettiğini' hatırlatması üzerine de siyonist manipülasyonu önemsemeyen şu kesin ve kararlı yanıtı verdi: "Bunu İsrail'e sormadım, yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu düşündüm."

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İşte içerideki ve dışarıdaki siyonist lobileri en çok düşündüren de Trump'ın bu meydan okuyan kayıtsızlığı. Bu ifadesiyle Trump'ın, 'yönelik öfkesini İsrail'in genel stratejilerine de yöneltmeye başladığını görüyoruz. ÇünküTrump'ın İsrail'e yönelikde değişiyor.Sadece Gazze meselesinde değil bu farklılaşma. Zira Trump'ı asıl rahatsız eden faktör, İsrail'in ABD'nin Türkiye başta olmak üzerepolitikalarını da baltalamaya çalışması.Trump'ın İsrail'e karşı takındığı üstenci tutuma karşı kimse açıktan itiraz edemiyor.İsrail yönetimi ve soykırımcı medyabilediyecek kadarNitekim ABD Başkanı'nın İsrail'i aşağılayan ve görmezden gelen tavır ve sözlerini yorumlayan Şimon Peres 'in eski dış politika danışmanı Nimrod Novik 'a göre Trump'tan gelen tutarlı tek mesaj,cümlesi.

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