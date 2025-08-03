Suriye Kürtlerinin Şam ile müzakerelerden istedikleri sonucun çıkmaması durumunda Türkiye'yle yakınlaşmayı ve 'Misak-ı Milli'ye katılmayı' değerlendirdiği ileri sürülüyor. İddianın sahibi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) adlı sivil toplum kuruluşu. Rudaw, SOHR'un özel kaynaklarına dayandırdığı haberinde "Kuzey ve Doğu Suriye (Rojava) Özerk Yönetimi'ndeki liderlerin Şam hükümetiyle yürütülen müzakerelerin başarısız olması durumunda Türkiye'ye açılma tercihini değerlendirdiğini" bildirdi.
YPG'nin bu çıkışı müzakerelerde elini güçlendirmek için mi yaptığı yoksa dünyanın ve bölgenin kritik bir süreçten geçtiği dönemde en güvenilir liman olarak öne çıkan Türkiye'ye reel-politik ve tarihsel nedenlerle mi yönelmek istediği daha henüz net değil. Ancak kesin olan bir şey var ki YPG, Şam ile uzlaşsın veya uzlaşmasın cazibe merkezi haline gelen Türkiye'yi karşısına almak istemiyor.
Şam'la veya Şam'sız aslında Suriye Kürtleri Türkiye ile birlik olmak istiyor. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin terörsüz bölge çağrısından da bunu anlıyorlar. Zaten Sayın Erdoğan sadece Türkiye'deki değil bölgedeki bütün Kürtlerin de hamisi olacaklarını ve Kürtlerin siyonistlerin sofrasında meze yapılmasına izin vermeyeceklerini sık sık dile getiriyor.
***Bu yaklaşım, Misak-ı Milli'nin kuvveden fiile çoktan geçtiğinin de işaretidir. Gelişmeler Sayın Bahçeli'nin, 3 Ekim 2017'de TBMM'de sarf ettiği "Misak-ı Milli uyanacak; 81 Düzce'den sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacak" öngörüsünün ne kadar gerçekçi olduğunu yeniden ispatlıyor. Hâliyle, Türkiye'nin kilit ülke olduğu Suriye'de yeni bir dönem başlıyor. Suriye'nin kuzeyinde yaşayan Kürtler için de yeni bir sayfa açılıyor. Stratejik ve tarihsel açıdan Türkiye'nin liderlik ettiği yeni dengeler kuruluyor.
***Bu yaklaşımın aslında Kürtler nezdinde trajik bir tarihsel karşılığı var. Çünkü Kürtlere göre Lozan sadece Türklerin değil Kürtlerin de devleti olan Osmanlı'yı yıkmakla kalmadı; Türklerin ve Kürtlerin Misak-ı Milli sınırları içindeki vatanlarını da parçaladı.