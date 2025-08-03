Suriye Kürtlerinin Şam ile müzakerelerden istedikleri sonucun çıkmaması durumunda Türkiye'yle yakınlaşmayı ve 'Misak-ı Milli'ye katılmayı' değerlendirdiği ileri sürülüyor. İddianın sahibi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) adlı sivil toplum kuruluşu. Rudaw, SOHR'un özel kaynaklarına dayandırdığı haberinde "Kuzey ve Doğu Suriye (Rojava) Özerk Yönetimi'ndeki liderlerin Şam hükümetiyle yürütülen müzakerelerin başarısız olması durumunda Türkiye'ye açılma tercihini değerlendirdiğini" bildirdi.

YPG'nin bu çıkışı müzakerelerde elini güçlendirmek için mi yaptığı yoksa dünyanın ve bölgenin kritik bir süreçten geçtiği dönemde en güvenilir liman olarak öne çıkan Türkiye'ye reel-politik ve tarihsel nedenlerle mi yönelmek istediği daha henüz net değil. Ancak kesin olan bir şey var ki YPG, Şam ile uzlaşsın veya uzlaşmasın cazibe merkezi haline gelen Türkiye'yi karşısına almak istemiyor.

Şam'la veya Şam'sız aslında Suriye Kürtleri Türkiye ile birlik olmak istiyor. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin terörsüz bölge çağrısından da bunu anlıyorlar. Zaten Sayın Erdoğan sadece Türkiye'deki değil bölgedeki bütün Kürtlerin de hamisi olacaklarını ve Kürtlerin siyonistlerin sofrasında meze yapılmasına izin vermeyeceklerini sık sık dile getiriyor.

***

Bu yaklaşım, Misak-ı Milli'nin kuvveden fiile çoktan geçtiğinin de işaretidir. Gelişmeler Sayın Bahçeli'nin, TBMM 'de sarf ettiğiöngörüsünün ne kadar gerçekçi olduğunu yeniden ispatlıyor. Hâliyle, Türkiye'nin kilit ülke olduğuSuriye'nin kuzeyinde yaşayan Kürtler için de yeni bir sayfa açılıyor. Stratejik ve tarihsel açıdanUnutmayalım ki Irak İran ve Suriye'de yaşayan'Dış Kürtler' için bu tarihsel hayali modern dönemde gerçekleştirmenin tek yolu ve adresi her zaman Türkiye ile birleşmek oldu. Ancak Türkiye'ninbunun önünde büyük bir engel oluşturuyordu. Nitekim PKK'nın 5-7 Mayıs'taki kongrelerden sonra yayımladığı fesih ve silah bırakma açıklamasındabiri de "Partimiz PKK, kaynağını Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasası 'ndan alan Kürt inkâr ve imha siyasetine karşı, halkımızın özgürlük hareketi olarak tarih sahnesine çıktı" ifadesiydi.

***

Bu yaklaşımın aslında Kürtler nezdinde trajik bir tarihsel karşılığı var. Çünkü Kürtlere göre Lozan sadece Türklerin değil Kürtlerin de devleti olanBüyük Millet Meclisi'nin açılışının ertesi günü (24 Nisan 1920) yaptığı konuşmadaşöyle tarif etmişti: "Bunu: Şark hududuna Elviye-i Selaseyi (Kars, Ardahan ve Batum) dâhil ederek tasavvur buyurunuz. Garp hududu Edirne'den bildiğimiz gibi geçiyor. En büyük tebeddülat, Güney hududunda olmuştur. Güney hududu İskenderun güneyinden başlar.Köprüsü'ne müntehi olur bir hat ve Şark parçasında dave bu iki mıntıkayı yekdiğerine kalbeden hat. Efendiler; bu hudut, sırf askeri mülâhazat ile çizilmiş bir hudut değildir,."yüzyıllık prangasını kırabileceğimizve hudud-u milli idealimizi gerçekleştirebileceğimizkritik bir süreçten geçiyoruz.Erdoğan'ındile getirdiğigibiDolayısıyla Türkiye'nin emperyalistgüçlerlebir asırsonra yeniden başlıyor. Artıkvurulamayacağınıgördüler. PKK'nın tasfiye kararı ileYPG'nin Misak-ı Milli seçeneği de bunun ensomut kanıtı zaten.