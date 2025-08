Kritik bir aşamadan geçen dünya sisteminin kilit ülkesi Türkiye her alanda yükselişte. Rusya, Çin, AB ve ABD eksenli küresel güç mücadelesinin en büyük kazanananın Türkiye olması kimseyi şaşırtmıyor.

Doğu Avrupa'dan Ortadoğu'ya, Kafkaslar'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Balkanlara ve Doğu Akdeniz'den Güney Asya'ya kadar hemen her cephede en kritik coğrafyalarda Türkiye'nin varlığı bütün kesimlerde umut, güven ve istikrara yol açıyor.

İtimat telkin eden Türkiye her kriz ve gerginlikte adeta dalgakıran işlevi görüyor. Askeri, siyasi ve ekonomik hamleleriyle taraflar arasındaki buzları eritiyor.

Soykırımcı İsrail gibi kaos ve çatışma yanlısı aktörlere karşı ise en etkili caydırıcı güç olarak yine Türkiye ortaya çıkıyor. Türkiye bu bağlamda içinde yer aldığı ve üyesi olduğu Atlantik ile Asya Pasifik gibi farklı küresel bloklara ait uluslararası kurumlarda dahi 'ezber bozan değişimlere' öncülük ediyor.

Örneğin Türkiye'nin NATO'daki etkinliği Ukrayna krizinin bir Rusya- NATO savaşına dönüşmesinin önündeki en önemli faktörlerden biriydi.

Bu çerçevede hem çatışmanın küreselleşmesini önledi hem de taraflar arasında arabulucu rolü üstlenerek ateşkes ve barışın birincil adresi oldu.

Ülkemizin küresel ve bölgesel denklemlerdekifarkında olmayan İsrail ve yandaşları, ideolojik fanatizmlerinin bedelini dünyadan dışlanarak ödüyor. Kaos ve bölgesel savaş peşindeki, şimdi yaptığı hamlelerle siyonist yayılmacıları her cephede kuşatmaya da başladı.İsrail'in Avrupa , Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar'daki bütün eski dostları artık onu birer birer terk ediyor.alarak Türkiye'yienerji denklemlerindeetmeyi amaçladığıProjenin en büyük destekçisişimdi Filistin Devleti'ni tanımak isteyen ülkelerin sancaktarlığını yapıyor.İsrail'in Türkiye karşıtı Doğu Akdeniz girişimini destekleyenlerden geriye sadece(GKRY) kaldı.

Türkiye ise karşı ataklarını sürdürüyor. Türkiye'ninhayli sıkışan İsrail ve yandaşlarına öldürücü bir darbe deindirildi.temellerinin atıldığı zirvedeCumhurbaşkanı İtalya Başbakanıve Libya Ulusal BirlikHükümeti BaşbakanıDolmabahçe ÇalışmaOfisi'nde bir araya geldi.Türkiye'nindâhil edilmesiylegenişleyen deniz anlaşması şimdiİtalya'nın katılmasıyla daha da perçinlendi.Bunada kattığımızdaTürkiye lehinekökten değiştiğini ve daha da değişeceğinigörmemek mümkün değil.Bunun da Türkiye'ninuzanansahalardaki kilit aktör öneminisadecebağlamındadeğil askeri, siyasi, ekonomik,diplomatik ve sosyo-kültürel güç dengeleribaşta olmak üzere hemen herkritik alandataşıdığını görüyoruz.