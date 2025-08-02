Kritik bir aşamadan geçen dünya sisteminin kilit ülkesi Türkiye her alanda yükselişte. Rusya, Çin, AB ve ABD eksenli küresel güç mücadelesinin en büyük kazanananın Türkiye olması kimseyi şaşırtmıyor.
Doğu Avrupa'dan Ortadoğu'ya, Kafkaslar'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Balkanlara ve Doğu Akdeniz'den Güney Asya'ya kadar hemen her cephede en kritik coğrafyalarda Türkiye'nin varlığı bütün kesimlerde umut, güven ve istikrara yol açıyor.
İtimat telkin eden Türkiye her kriz ve gerginlikte adeta dalgakıran işlevi görüyor. Askeri, siyasi ve ekonomik hamleleriyle taraflar arasındaki buzları eritiyor.
Soykırımcı İsrail gibi kaos ve çatışma yanlısı aktörlere karşı ise en etkili caydırıcı güç olarak yine Türkiye ortaya çıkıyor. Türkiye bu bağlamda içinde yer aldığı ve üyesi olduğu Atlantik ile Asya Pasifik gibi farklı küresel bloklara ait uluslararası kurumlarda dahi 'ezber bozan değişimlere' öncülük ediyor.
Örneğin Türkiye'nin NATO'daki etkinliği Ukrayna krizinin bir Rusya- NATO savaşına dönüşmesinin önündeki en önemli faktörlerden biriydi.
Bu çerçevede hem çatışmanın küreselleşmesini önledi hem de taraflar arasında arabulucu rolü üstlenerek ateşkes ve barışın birincil adresi oldu.
***Ülkemizin küresel ve bölgesel denklemlerdeki oyun kurucu ve oyun değiştirici ağırlığının farkında olmayan İsrail ve yandaşları, ideolojik fanatizmlerinin bedelini dünyadan dışlanarak ödüyor. Kaos ve bölgesel savaş peşindeki İsrail'i Suriye'de durduran Türkiye, şimdi yaptığı hamlelerle siyonist yayılmacıları her cephede kuşatmaya da başladı.
***Türkiye ise karşı ataklarını sürdürüyor. Türkiye'nin KKTC ile Suriye'den yaptığı hamlelerle hayli sıkışan İsrail ve yandaşlarına öldürücü bir darbe de İtalya ve Libya ile dün İstanbul'da yapılan üçlü zirveyle indirildi.