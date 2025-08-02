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BERCAN TUTAR
02 Ağustos 2025, Cumartesi BERCAN TUTAR

Türkiye’nin yeni Akdeniz hamlesi
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Kritik bir aşamadan geçen dünya sisteminin kilit ülkesi Türkiye her alanda yükselişte. Rusya, Çin, AB ve ABD eksenli küresel güç mücadelesinin en büyük kazanananın Türkiye olması kimseyi şaşırtmıyor.
Doğu Avrupa'dan Ortadoğu'ya, Kafkaslar'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Balkanlara ve Doğu Akdeniz'den Güney Asya'ya kadar hemen her cephede en kritik coğrafyalarda Türkiye'nin varlığı bütün kesimlerde umut, güven ve istikrara yol açıyor.
İtimat telkin eden Türkiye her kriz ve gerginlikte adeta dalgakıran işlevi görüyor. Askeri, siyasi ve ekonomik hamleleriyle taraflar arasındaki buzları eritiyor.
Soykırımcı İsrail gibi kaos ve çatışma yanlısı aktörlere karşı ise en etkili caydırıcı güç olarak yine Türkiye ortaya çıkıyor. Türkiye bu bağlamda içinde yer aldığı ve üyesi olduğu Atlantik ile Asya Pasifik gibi farklı küresel bloklara ait uluslararası kurumlarda dahi 'ezber bozan değişimlere' öncülük ediyor.
Örneğin Türkiye'nin NATO'daki etkinliği Ukrayna krizinin bir Rusya- NATO savaşına dönüşmesinin önündeki en önemli faktörlerden biriydi.
Bu çerçevede hem çatışmanın küreselleşmesini önledi hem de taraflar arasında arabulucu rolü üstlenerek ateşkes ve barışın birincil adresi oldu.

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Ülkemizin küresel ve bölgesel denklemlerdeki oyun kurucu ve oyun değiştirici ağırlığının farkında olmayan İsrail ve yandaşları, ideolojik fanatizmlerinin bedelini dünyadan dışlanarak ödüyor. Kaos ve bölgesel savaş peşindeki İsrail'i Suriye'de durduran Türkiye, şimdi yaptığı hamlelerle siyonist yayılmacıları her cephede kuşatmaya da başladı.
İsrail'in Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar'daki bütün eski dostları artık onu birer birer terk ediyor. Yahudi lobisinin yanına Rum ve Ermeni lobilerini alarak Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji denklemlerinde 'by-pass' etmeyi amaçladığı EASTMED projesi tarihe karıştı.
Projenin en büyük destekçisi Fransa şimdi Filistin Devleti'ni tanımak isteyen ülkelerin sancaktarlığını yapıyor. ABD projeyi terk etti. Mısır ve BAE rotayı Türkiye'den yana kırdı.
İsrail'in Türkiye karşıtı Doğu Akdeniz girişimini destekleyenlerden geriye sadece Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) kaldı.

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Türkiye ise karşı ataklarını sürdürüyor. Türkiye'nin KKTC ile Suriye'den yaptığı hamlelerle hayli sıkışan İsrail ve yandaşlarına öldürücü bir darbe de İtalya ve Libya ile dün İstanbul'da yapılan üçlü zirveyle indirildi.
Yeni bir enerji paradigmasının temellerinin atıldığı zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Türkiye'nin 2019'da Libya ile imzaladığı ve 2022'de petrol ve gaz araştırmalarının dâhil edilmesiyle genişleyen deniz anlaşması şimdi İtalya'nın katılmasıyla daha da perçinlendi. Buna 17 Mayıs 2025'te Türkiye ile Suriye arasında imzalanan enerji işbirliği anlaşmasını da kattığımızda Doğu Akdeniz'deki enerji jeo-politiğinin Türkiye lehine kökten değiştiğini ve daha da değişeceğini görmemek mümkün değil.
Bunun da Türkiye'nin Adriyatik'ten Güney Çin Denizi'ne kadar uzanan sahalardaki kilit aktör önemini sadece enerji paradigması bağlamında değil askeri, siyasi, ekonomik, diplomatik ve sosyo-kültürel güç dengeleri başta olmak üzere hemen her kritik alanda vazgeçilmez düzeye taşıdığını görüyoruz.

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