ABD'de bugün yapılacak seçimler, küreselci ideoloji ile MAGA'cıların yerel asabiyesinin yarışına sahne olacak. Hâliyle ABD Kongresi'nin 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'nun 35 sandalyesi için kurulan sandıklar sadece Amerika'yı değil uluslararası siyaseti de yakından ilgilendiriyor.

Demokratlar karşısında Kongre'nin her iki kanadında da azınlığa düşmesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın bütün gücünü dışarıya özellikle de İran savaşına vermesinden çekinen Cumhuriyetçi tabanı oluşturan MAGA'cılar bu nedenle sandıklara akın edecek.

Bu konsolide tabanın sandıklara akını da Trump'a sürpriz bir zafer getirebilir. Çünkü küreselci tayfa sabah akşam İran savaşının tetiklediği enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle Trump'a desteğin yüzde 30'lara kadar düştüğünü iddia ediyor. Bu sonuç Trump'ı 1946'daki Harry Truman'dan beri ara seçimlere giren en popüler olmayan başkan yapıyor.

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ABD'de hâlihazırda Senato'dasandalyesi bulunuyor. İki sandalyeye sahip bağımsızlar ise birçok konuda Demokratlarla hareket ediyor. Temsilciler Meclisi'nde isebağımsızların 1 sandalyesi bulunurken 2 sandalye boş durumda.Ara seçimler öncesison anketlerine göre Demokratlar, Senato'yu hangi partinin kontrol edeceğini belirleyecek yedi eyaletin neredeyse tamamında önde. Senato'nun kontrolünü belirleme olasılığı en yüksek olanilegibi kritik eyaletlerin tamamında Demokratların ipi göğüsleyeceği söyleniyor.Bu son ankete göre DemokratlarOhio'da bariz bir üstünlüğe,pozisyonda.Trump'ın sadecegöz önüne alındığında anketlere güven biraz sıkıntılı. Anketler, Demokratlarınveönemli bir üstünlüğe sahip olduğunu iddia ediyor. Anketlere göre Demokratlar,kontrolünü kazanıyor.

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AncakZira hâlâvar ve sadece son ay karar veren seçmenlerin dokuz puanlık farkla Cumhuriyetçileri desteklediği ortaya çıktı. ÇünküFakat Trump ve destekçisi MAGA'cılar sandıkta bütün tahminleri altüst etmişti.Bu yüzden anketçiler şimdi daha temkinli konuşuyor. Zirakonumunda. 2024'teki çıkış anketlerine göre yineoy verdi. Bu kez bu oranın yüzde 56 olduğu söyleniyor.Ancak anketlere iki nedenle güven çok az.Bu yüzden tahminlerdeki başarısızlık riski hep çok fazla.daha fazla ağırlık vermek içinyaptığı "ağırlıklandırma" adlı bir teknik. İşte anketlerdeki bu iki faktörel kusur Başkan Trump'a daha doğrusu MAGA'cılara sürpriz olmayan bir zafer daha getirebilir.