Anketler 27 Ekim'deki İsrail seçimlerinde Gazze Kasabı'na pek şans tanımıyordu. Fakat seçim günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Likud partisi sandıktan birinci çıktı. Benzer bir siyasi kampanya atmosferi ABD'de de var.

Anketçiler, Başkan Donald Trump'ın İran savaşı ve Hürmüz krizinin tetiklediği yükselen benzin fiyatları, artan enflasyon ve diğer ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 Kasım ara seçimlerinde Demokratlar karşısında yenilgiye uğrayacağını iddia ediyor.

Yapılan anketlerde halkın yüzde 80'i seçimlerde ekonomiyi en büyük kriter gördüğünü belirtiyor. İşte anketçiler bu sonuçlara göre Trump liderliğindeki Cumhuriyetçilerin seçimlerde hezimet yaşayacağını söylüyor. Hatta Kongre'nin her iki kanadında da üstünlük sağlayan Demokrat dalganın ABD'yi mavi renge boyayacağını ileri sürüyorlar.

341 milyonluk ABD'de 210 milyon seçmen oy kullanacak. 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı yenilenecek. 100 sandalyeli Senato'da ise 35 koltuk için yarış yapılacak. Ayrıca 36 eyaletin valisi de değişecek.

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Şu an 214 sandalyeye sahip Demokratların 220 sandalyeye sahip Cumhuriyetçiler karşısında Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesi bekleniyor. Senato'da ise Cumhuriyetçilersahip. Cumhuriyetçiler, 50 eyalette de 27 valilikle önde. Bu tablonun köklü biçimde mavi renge boyanması için özellikle kırmızı ile temsil edilenDemokratların kazanması gerekiyor.Bu da hayli zor görünüyor. Şimdiye kadar 50 milyona yakın seçmen erken oy kullandı. Cumhuriyetçi Parti seçmeni eğer konsolide olup sandığa akın ederse beklenen mavi dalga kıyıya ulaşamadan sönebilir. Zira Demokratlar dahigetirebilmenin ancakbağlı olduğunu iyi biliyor.Peki bu mümkün mü?birçok eyaletin bulunduğu ABD'de Demokratların ne yaparlarsa yapsın bazı Cumhuriyetçi eyaletlerde ipi göğüslemesi çok zor. Ayrıca Trump, benzin fiyatları ve diğer ekonomik faktörler nedeniyle oluşabilecek oy kaybınıyla tersine çevirebilir.

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Zaten Cumhuriyetçi adaylar da bu stratejiye göre propaganda yapıyor. Cumhuriyetçi adaylar projeleri yerineABD için ne anlama geldiğini anlatıyorlar. ÖrneğinElissa Slotkin, ülkenin ilk Müslüman senatörü olma yolunda ilerleyen Demokrat partili rakibikarşı bir vizyon sunmuyor. Hemen her fırsatta halkaenjekte ediyor. Kampanyasını korku ve nefret üzerine inşa etmiş.Ve bu taktik işe yarıyor. Özellikle tüm mecralardaCumhuriyetçi seçmenin savunma reflekslerini harekete geçiriyor. Sandığa hücum etmelerine neden oluyor. Bu nedenle Demokratlarıngibi kozmopolit ve melez kentlerdekine benzer zafer beklentisinde pek sonuç vermiyor.Üstelik kırmızı eyaletlerdeki Trump seçmeni anketlere de pek inanmıyor. Hatta bu haberlerin sabah akşam verilmesiniolarak algılıyor.Hâsılı kelam, Cumhuriyetçi Parti'nin tabanını oluşturan3 Kasım günü mavi dalga beklentilerine ağır bir darbe daha indirilebilir. Üstelik bilenen MAGA'cılar. İşte bu iki korku MAGA'cıların sandığa akın edip Trump'ı mavi dalgadan kurtarmasına yol açabilir. Haliyleyapabilir.daha imza atabilir.