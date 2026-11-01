Anketler 27 Ekim'deki İsrail seçimlerinde Gazze Kasabı'na pek şans tanımıyordu. Fakat seçim günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Likud partisi sandıktan birinci çıktı. Benzer bir siyasi kampanya atmosferi ABD'de de var.
Anketçiler, Başkan Donald Trump'ın İran savaşı ve Hürmüz krizinin tetiklediği yükselen benzin fiyatları, artan enflasyon ve diğer ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 Kasım ara seçimlerinde Demokratlar karşısında yenilgiye uğrayacağını iddia ediyor.
Yapılan anketlerde halkın yüzde 80'i seçimlerde ekonomiyi en büyük kriter gördüğünü belirtiyor. İşte anketçiler bu sonuçlara göre Trump liderliğindeki Cumhuriyetçilerin seçimlerde hezimet yaşayacağını söylüyor. Hatta Kongre'nin her iki kanadında da üstünlük sağlayan Demokrat dalganın ABD'yi mavi renge boyayacağını ileri sürüyorlar.
341 milyonluk ABD'de 210 milyon seçmen oy kullanacak. 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı yenilenecek. 100 sandalyeli Senato'da ise 35 koltuk için yarış yapılacak. Ayrıca 36 eyaletin valisi de değişecek.
***Şu an 214 sandalyeye sahip Demokratların 220 sandalyeye sahip Cumhuriyetçiler karşısında Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesi bekleniyor. Senato'da ise Cumhuriyetçiler 53'e 47 ile üstünlüğe sahip. Cumhuriyetçiler, 50 eyalette de 27 valilikle önde. Bu tablonun köklü biçimde mavi renge boyanması için özellikle kırmızı ile temsil edilen Michigan, Teksas, Maine, Alaska, Iowa, Kansas, Florida ve Ohio'da Demokratların kazanması gerekiyor.
***Zaten Cumhuriyetçi adaylar da bu stratejiye göre propaganda yapıyor. Cumhuriyetçi adaylar projeleri yerine Demokrat Parti'nin zafer kazandığı bir Kongre'nin ABD için ne anlama geldiğini anlatıyorlar. Örneğin Michigan Senatörü Elissa Slotkin, ülkenin ilk Müslüman senatörü olma yolunda ilerleyen Demokrat partili rakibi Abdul El-Sayed'e karşı bir vizyon sunmuyor. Hemen her fırsatta halka İslamofobi ve göçmen düşmanlığını enjekte ediyor. Kampanyasını korku ve nefret üzerine inşa etmiş.