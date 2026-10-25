Fransa, İspanya, Yunanistan, İtalya ve Almanya'daki kritik seçim tarihleri yaklaşırken Avrupa kıtasındaki öfke alevi her geçen gün daha da gürleşiyor. Kıtanın merkezi kaynarken çeperlerindeki ülkelerde de tansiyon giderek yükseliyor. Kıtanın doğusundaki Polonya ve Baltık ülkeleri Rus tehdidine kilitlenirken kıtanın güneyindeki Portekiz, Bulgaristan, Sırbistan ve Arnavutluk gibi ülkelerde de halkın siyasi sınıflara yönelik isyanı taşmış durumda. Avrupa kıtasının kuzeyindeki İngiltere'de ise aşırı sağın yükselişi ülkenin geleceği üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanıyor.

Fransa'da öğrenci gösterileri şeklinde başlayan protestolara artık bütün kıtadaki halk kesimleri katılıyor. Kitlelere aşırı sol veya sağ partilerin destek vermesi dikkat çekiyor. Ancak henüz bir liderlikten bahsetmek zor.

Fransız sosyal-psikolog Gustave Le Bon, Fransız İhtilali'ni (1789) incelediği 1895 tarihli "The Crowd: A Study of the Popular Mind" adını verdiği ünlü eserinde lidersiz halk hareketlerine dair altı tespitte bulunur. İlk üçü 'onaylama, tekrar ve bulaşıcılık' diye tanımlıyor.

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Bu üç özelliği de Avrupa'yı sarsan gösterilerde görüyoruz. Zira Fransa'da 18 Eylül'debir okulda başlayan protesto kısa sürede hem ülke ve kıta geneline hem de toplumun farklı kesimlerine yayıldı.Haliyle halklar liderleri olmadan da hedeflerine yürüyebiliyormuş. Buradan da Le Bon'un diğer üç kriterine geliyoruz. Onlar daşeklindeki tespitidir.bir bakıma siyasi iktidarları al aşağı edengibidir. Bu yüzden olsa gerek Fransa'daki gösterilerde dün uluslararası medyanın en çok ilgi gösterdiği ifadelerden biripankartındaki slogan oldu.

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Avrupa'da halklar sokaklarda adalet ve refah ararken küresel efendiler konumundakiise konforlu masalardagörüşüyor. Üç küresel gücün lideri Donald Trump, Vladimir Putin ve Şi Cinpingkentindeki Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde bir araya gelecek.Bu üçlü zirveye bir bakımaolarak bakılıyor. Ancak üç ülkenin de bazı cephelerde verdiği sıcak savaşlar nedeniyle vardıkları uzlaşılardan istedikleri randımanı elde etmeleri öyle kolay değil.Görüldüğü üzere dünya Sayın Cumhurbaşkanımızgibiamansız bir mücadele döneminden geçiyor.Biz masada yer alan ülkelerdeniz. Fakat içimizdekiyol açtığıiştahını kabarttık. Şimdiden ellerini ovuşturmaya başladılar bile. Ancak Türkiye liderliği dünyanın yeniden yapılandığı bir süreçte her şeyin farkında. O yüzden suç işleyenlere hak ettikleri cezalar verilecek ve karanlık odakların kirli planları yine akamete uğratılacaktır. Bundan şüphemiz yok. Zirabu saatten sonrakimsenin gücü yetmeyecek.