Dünyanın merakla beklediği İsrail seçimlerinde beklenen gerçekleşmedi. İsrail halkı dünyanın gözü önünde üç yıldır tarihin gördüğü en barbar katliamları yapan Gazze Kasabı'na resmen kalkan oldu. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi 25 sandalye ile seçimlerden birinci çıktı. Bu sonucu Yahudi toplumundan "Filistinlilere yönelik soykırıma devam kararı" diye okumak gerekir. Zira uluslararası toplum Netanyahu'nun kaybetmesini umuyordu. Anketler de bu yöndeydi.

Fakat Netanyahu'nun temsil ettiği siyonist, ırkçı ve Yahudi fanatiği soykırımcı kanat onca dış baskıya ve küresel izolasyona rağmen birinci geldi. Her ne kadar çoğunluğa ulaşamasa da 'koalisyon canavarı' olarak nitelenen Netanyahu'nun bazı küçük partileri 'bakanlık, bütçe yardımı ve bazı diğer vaatlerle' yanına çekmesi fazla zor olmayacaktır.

Dolayısıyla siyonist İsrail'deki asıl meselenin Netanyahu ve diğer soykırımcı partilerle sınırlı marjinal bir konu olmadığını, Filistinlileri haritadan ve hafızalardan silme projesinin işgalci Yahudi toplumunun ulusal bir hedefi olduğunu bütün dünyanın artık iyice görmesi gerekiyor.

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Zira sandıkların da ortaya koyduğu gibi, İsrail halkının genel anlayışı ve normali haline gelmiş durumda. Sonuçlara yakından baktığımızda bu gerçek daha da net görülüyor.Soykırımcı iktidar bloku, soykırımcı muhalefet bloku ve Arap bloku.İktidardaki soykırımcı blok içinde Likud 25 vekil çıkarırken ırkçıOtzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisi 6 vekillik, diğer ırkçı ortakDini Siyonizm partisi de 7 sandalye kazandı. Bu ittifaka 7 vekillik kazananile 6 vekillik kazananve diğer bazı küçük partiler de destek veriyor.Sayılan oylara göre Netanyahu ile temsil edilen iktidardaki soykırım blokununkazanacağı tahmin ediliyor. Bu sayı, hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeden 7 eksik.

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liderliğindeki muhalefet blokunun ise 48 sandalye kazanması bekleniyor.Arapları temsil edençıkarırken tek başına seçime giren Arap Partisikazandı. Toplamda 19 sandalye kazanan Araplar, İsrail meclisinde en büyük üçüncü parti konumuna geldiler bu sonuçla.Bu tabloya göreöne çıkıyor.muhalefetin Arap partilerinin desteğiyle Netanyahu'yu devirmesi. En zayıf seçenek bu. Zira soykırımcı bazı muhalif partiler Araplarla ittifaka kesinlikle yanaşmıyor., Netanyahu ve Eisenkot'un beraber ulusal birlik hükümeti kurması. ABD Başkanıseçenek bu.ise İsrail'in yeniden seçime gitmesi.Görüldüğü üzere İsrail halkı ve siyaseti soykırımcısı Netanyahu'ya kalkan oluyor. Seçimlerin bize gösterdiği gerçek bu. Hâsılı kelam, İsrail'deki sandıktan soykırıma ve soykırımcıya destek çıktı. Haliyle Netanyahu da bunu bildiği içinçağırıyor. Gidişat da bunu gösteriyor zaten.