Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bercan Tutar Soykırımcıya kolektif destek
BERCAN TUTAR
29 Ekim 2026, Perşembe

BERCAN TUTAR

Soykırımcıya kolektif destek

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Dünyanın merakla beklediği İsrail seçimlerinde beklenen gerçekleşmedi. İsrail halkı dünyanın gözü önünde üç yıldır tarihin gördüğü en barbar katliamları yapan Gazze Kasabı'na resmen kalkan oldu. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi 25 sandalye ile seçimlerden birinci çıktı. Bu sonucu Yahudi toplumundan "Filistinlilere yönelik soykırıma devam kararı" diye okumak gerekir. Zira uluslararası toplum Netanyahu'nun kaybetmesini umuyordu. Anketler de bu yöndeydi.
Fakat Netanyahu'nun temsil ettiği siyonist, ırkçı ve Yahudi fanatiği soykırımcı kanat onca dış baskıya ve küresel izolasyona rağmen birinci geldi. Her ne kadar çoğunluğa ulaşamasa da 'koalisyon canavarı' olarak nitelenen Netanyahu'nun bazı küçük partileri 'bakanlık, bütçe yardımı ve bazı diğer vaatlerle' yanına çekmesi fazla zor olmayacaktır.
Dolayısıyla siyonist İsrail'deki asıl meselenin Netanyahu ve diğer soykırımcı partilerle sınırlı marjinal bir konu olmadığını, Filistinlileri haritadan ve hafızalardan silme projesinin işgalci Yahudi toplumunun ulusal bir hedefi olduğunu bütün dünyanın artık iyice görmesi gerekiyor.

***

Zira sandıkların da ortaya koyduğu gibi soykırım anlayışı ve politikalarına kolektif destek, İsrail halkının genel anlayışı ve normali haline gelmiş durumda. Sonuçlara yakından baktığımızda bu gerçek daha da net görülüyor. Sandıktan üç blok ortaya çıktı. Soykırımcı iktidar bloku, soykırımcı muhalefet bloku ve Arap bloku.
İktidardaki soykırımcı blok içinde Likud 25 vekil çıkarırken ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben- Gvir'in Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisi 6 vekillik, diğer ırkçı ortak Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm partisi de 7 sandalye kazandı. Bu ittifaka 7 vekillik kazanan Birleşik Tevrat Yahudiliği ile 6 vekillik kazanan Şas Partisi ve diğer bazı küçük partiler de destek veriyor.
Sayılan oylara göre Netanyahu ile temsil edilen iktidardaki soykırım blokunun 120 üyeli Knesset'te 53 sandalye kazanacağı tahmin ediliyor. Bu sayı, hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeden 7 eksik.

***

Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun ise 48 sandalye kazanması bekleniyor. Arap partileri ise 19 sandalye kazanarak bir devrime imza attı. Arapları temsil eden Ortak Liste 12 vekil çıkarırken tek başına seçime giren Arap Partisi Ra'am ise 7 vekillik kazandı. Toplamda 19 sandalye kazanan Araplar, İsrail meclisinde en büyük üçüncü parti konumuna geldiler bu sonuçla.
Bu tabloya göre 3 seçenek öne çıkıyor. Birinci senaryo muhalefetin Arap partilerinin desteğiyle Netanyahu'yu devirmesi. En zayıf seçenek bu. Zira soykırımcı bazı muhalif partiler Araplarla ittifaka kesinlikle yanaşmıyor. İkinci senaryo, Netanyahu ve Eisenkot'un beraber ulusal birlik hükümeti kurması. ABD Başkanı Donald Trump'ın destek verdiği seçenek bu. Üçüncü senaryo ise İsrail'in yeniden seçime gitmesi.
Görüldüğü üzere İsrail halkı ve siyaseti soykırımcısı Netanyahu'ya kalkan oluyor. Seçimlerin bize gösterdiği gerçek bu. Hâsılı kelam, İsrail'deki sandıktan soykırıma ve soykırımcıya destek çıktı. Haliyle Netanyahu da bunu bildiği için "Siyonist çoğunluğu aklını başına toplamaya ve etrafında yeniden birleşmeye" çağırıyor. Gidişat da bunu gösteriyor zaten.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA