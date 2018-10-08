OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Stokçulara 'ekmek' yok… Geride bıraktığımız hafta ülke gündemi olduğu gibi kentin gündemi de stokçulardı… Durmadan etiket oyunu ile zam yapanlar tüm lanet üzerinize olsun… Uncu 'un yok' diyor… Fırıncı un bulamama girdabında… Vatandaşın ekmeği ile oynamaya kalkanlara valilik geçit vermedi. Küçük esnafın, bakkalın kafası karışık… En temel gıdamıza göz dikenlere lanet yağıyor…

Vatandaş soruyor… Biz hangi ara bu hale geldik?

Bu toplum en zor günleri dayanışma içinde omuz omuza doğrulmayı başardı. Tüm alçak saldırılar karşısında bir olmayı, birlikte olmayı başarmış bir medeniyetin çocukları olarak bu fırsatçı, stokçu anlayışa ne zaman büründük? Biz 'Anadolu'yuz dedik ya…

İşte o Anadolu ruhu yardımlaşmayı, paylaşmayı içeriyor. 'Komşusu aç iken kendi tok yatmayan' medeniyetin çocuklarıyız. Peki, bizi bu hale ne getirdi? Bu hırs bu kazanma arzusunun altında ne var? Ne varı? Nedeni çok iyi biliyoruz… O eller bizim ellerimiz… Bilinmeyeni yok… Gazetemiz yazarı Yavuz Donat ile Beypazarı için yola revan olduk… Hafta sonu yarım güne sığdırdığımız Ankara'nın turizm beldesinde esnafı ziyaret ettik.

Ve… 600 esnafın bir arada olduğu Beypazarı Tarihi Çarşısı'ndayız.

Ziyaretimize Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'da eşlik ediyor… Selçuklu ve Osmanlı'dan miras, tarihi 'İpekyolu Ticaret Güzergahı'nda bulunan şirin Beypazarı'nda yarın ilçe esnafına 'Meslekte 40 yıl etkinliği' kapsamında ödüller verilecek… Biz tören öncesi esnafı kolaçan ettik.

Tarihteki Beyler Pazarı adıyla ülkemizin ahilik ve ticaret kültürüne ışık tutan Beypazarı'nda tüccarlar, Türk örf ve adetlerine bağlı ahlaklı alışverişi kendisine düstur edinmiş bu adeti yeni nesillere aktarmış.

'Ticarette 40 Yıl' onur belgeleriyle Beypazarı Belediyesi emektar ustaları bir araya getirecek.

Esnaf mutlu, umutlu… Emeğe saygı… Vefa, hatırlanmak… Güzel şeyler bunlar. Ustalara moral olmuş.

Tebrikler Tuncer başkan…