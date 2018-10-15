OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Sabah Gazetesi'nin 'İller buluşmaları' kapsamında Bursa'da geleceğe tanıklık ettik... Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada tarihe not düşecek o kadar çok konu başlığı var ki... Ben bilim teknoloji merkezini kaleme almak istiyorum. Örnek olsun...

Bursa bilim teknoloji merkezi, Bir yandan çocuklara bilimi sevdirerek anlatıyor.

Diğer yandan exhibit markası ile ürettiği yerli ve milli bilimsel düzeneklerle ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projesi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine hız kazandırmayı ve bu kapsamdaki ilk örnek olarak Türkiye'ye model olmayı hedefliyor...

Merkezde 14 farklı alanda yaklaşık 270 deney düzeneği ve özel tasarım galerileri bulunuyor. Ayrıca eğitim salonları, kimya ve fizik atölyelerinin yapıldığı laboratuarlar, simülasyon cihazları, planetaryum, 3 boyutlu sinema salonları, Bilim Cafe ve BTM Dükkanın yer aldığı merkezde çocuklarımızı bilimsel kampların, atölye çalışmalarının, bilimsel şovların yapıldığı yoğun bir içerik bekliyor.

Türkiye'nin en kapsamlı bilim merkezi, 12 bin metrekare kapalı alanda faaliyetlerini sürdürmekte. BTM'de Bir Gece ve Bilim Oteli en çok ilgi gören bilimsel faaliyetler arasında yer alırken, klasik eğitim kalıplarının dışına çıkarak eğitimde bilimsel farkındalığı artırmak amacıyla projelendirilen Öğretmenler Loncası ise 370 üyeye ulaşmış. 2017 yılında 155 bin kişi bu merkezi ziyaret etmiş.

TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleşen şenlikte 3 bin 417 öğrenci aynı anda 42 dakika süren bir deney gerçekleştirerek Türkiye'nin bilim alanındaki ilk dünya rekorunu kırdı. Şenliği, 175 bin bilim meraklısı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 100 günlük planında açıkladığı, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), hizmete girdiğinde Bursa ve Türkiye için bir gurur abidesi olacak.

Sanayi, turizm, tarih, kültür, doğası gibi birçok özelliği ile Bursa'yı kaleme alabilirsiniz.

Ama çok fazla bilinmeyeni acısından Bursa mutlaka görülmesi, bilinmesi ve yaşanması gereken coğrafyamız...

Fazla söze ne hacet...

Tebrikler Bursa...