OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı an itibarı ile malum çevreler algı yönetmek için olağan üstü gayret sarf etmeye çalıştı...

Bilmedikleri, anlamak istemedikleri o algıya karşılığı en güzel Ankaralı cevap verdi...

Özhaseki'yi Ankaralı sevdi...

Bağrına bastı.

Sokak sokak, cadde cadde Ankara'yı arşınlıyor.

Ulaşılmadım insan, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmak istemiyor.

Gecesini gündüze, gündüzünü geceye katmış... Ankara'ya yapacağı ve yapacaklarını sıraladığında hazırlıklarını da ortaya koymuş oldu.

Ankara'yı anlayan ve dinleyen Başkan olacağı işaretini daha ilk gün vermişti. "Burası güller diyarı, yüce gönüller toprağı. Ne kavga yakışır, ne dövüş. Bize sevgi düşer, bize barış!" İfadeleriyle sevgi dilini işaret etmişti.

Kavgadan uzak duracağının altını çizdi.

En önemlisi 'projelerle yarışalım' diyerek Ankara'nın kayıp yıllarının telafisi için kolları sıvadıklarının vurgusunu yaptı.

Kurduğu cümleler, özenle seçtiği kelimeler Özhaseki'nin başkanlık dönemindeki yönetimsel alt yapısını da ortaya koyuyor.

'Biz kavga için gelmedik. Millete hizmet ederek gönülleri fethetmek için geldik! Ankara ve Ankaralı herşeyin en iyisine layık!

Geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz!' Ankara Öz'haseki'si ile geleceğe yürüyecek.