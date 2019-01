OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Tüm Türkiye genç araştırma görevlisi Ceren için kenetlendi… Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi tarafından hunharca öldürülmesi toplumun tüm kesimini hüzne boğdu. Bir çok soru işareti hafızalarda yer edindi.

Anlamakta, anlamlandırmakta zorlandığımız bir acı… İnsanı ve yaşamı sevdiremeyen bir dünya kurmuşuz… Ve yaşanan sonuca ağlıyoruz.

Utanmalıyız!

Her anne babanın her eğitimcinin önceliğini anlatan eşi Levent Şenel'in duygulu, duygusal konuşması; Bugün sizlerle bir eş bir evlat bir abla sadık bir dost adına konuşuyorum Ceren Damar adına konuşuyorum.

Bu hayat bizlere hiç ummadığınız anda beklemediğiniz anda hiç tahmin etmeyeceğimiz acılar yaşatabiliyor.

Bunu 30 yaşında kimi zaman 50 yaşında 60 yaşında yaşatabiliyor. Ben bu acıyı 28 yaşında yaşadım. Bu olay bana bir şey gösterdi Ceren her zaman doğru bildiğini yapan kurallara uyan işini dört dörtlük yapmaya çalışan bir insandı. Hiçbir zaman kimseye iftira atmazdı. Hiçbir zaman kimse hakkında kötü konuşmazdı. İşini iyi yapmaya çalışan çok kıymetli bir bilim insanıydı.

Genç arkadaşlarımdan şunu rica ediyorum, iyi bir mühendis, iyi bir hukukçu, iyi bir doktor değil iyi bir insan olmaya çalışın. En önemlisi insanları sevin ve kötülüğe kötülükle cevap vermeyin. Benim eşim bir eğitim şehididir. Eğitim sistemi başta olmak üzere pek çok konuda farkındalık ve duyarlılık oluşacaktır.

Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel'den ders gibi sözler… Bu konuşmayı defalarca dinledim. Hepimizin anlayabileceği toplumsal bir ders niteliğindeki konuşmanın hafızalarımıza nakşettiği en önemli sonuç; Kimse şiddeti kendine hak olarak görmemeli… Bir başka sonuç 'Önce iyi insan' olmak…

Mekanın cennet olsun Ceren…