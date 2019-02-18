OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Ankara yeni bir döneme hazırlanıyor.

Projelerin konuşulduğu, vizyonun önem kazandığı bir dönem… Ankara'nın gecikmişliklerine, ihmal edilmişliklerine çözüm ve ortak akılın hayata geçeceği bir dönem.

Kucaklayan, kucaklayıcı bir vizyon ile önceliklerin belirlendiği bir dönem… Eski belediyecilik anlayışının artık yıkılması, adayların sınırları zorlayan projeleriyle ortaya çıkması gerekiyor..!

Taklit belediye başkanlarından ve belediye hizmetlerinden usanıldı..! Aday olurken, ya da seçilecekken bu konuya çokça dikkat edilmeli.

Çok gördük konjonktür gereği aday olup da sonrasında taahhüt ettiklerini bir türlü yapamayanları.

Yapamadıklarını… Seçim dönemi vaat dönemi değil… Akılcı projelerin öncelikli ortaya konulduğu dönem… Gelinen noktada Ankara'da iki kutuplu seçim tercihinde önümüzde duran iki tercihten biriyle yol yürümek durumundayız.

Cumhur İttifakı'nın Adayı Mehmet Özhaseki ve Millet İttifakı'nın Adayı Mansur Yavaş… Bir tarafta şehir efsanesine dönen Yavaş… Diğer tarafta efsaneden öteye hikâyesi olan projeleriyle toplumun tüm kesimlerini kucaklayan Özhaseki… Yaptıkları yapacaklarının teminatı… Konuştukça geçmiş birikimlerini eriten Masur Yavaş'a konulan yayın yasağı Millet İttifakı'nda işlerin iyi gitmediğini gösteriyor.

Geride bıraktığımız haftanın özetine bakacak olursak her geçen gün trendini yükselten Mehmet Özhaseki'den söz edebiliriz.

'Yaparsa kim yapar?' sorusunun cevabı: Yeni Türkiye'nin yeni Ankara'sı için Özhaseki… Geçmişin değil geleceğin Ankara'sını konuşma vakti…