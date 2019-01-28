OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Mansur'un boyası yavaş yavaş dökülüyor...

Hiçbir proje açıklamadan sadece AK Parti karşıtlığıyla oy avcılığına ve göz boyamaya çıkan sayın Yavaş, dindarların hayvanlara işkence ettiğine yönelik sözleriyle çelişkilerini de ortaya koydu.

Sonra açıklama yapıp düzeltmeye çalışırken 'ben daha dindarım' dedi.

Yaptığı hatayı düzeltmeye çalışırken AK Parti'nin hayvanlara yönelik istismar suçlarını düzenleyen yasayı çıkarmadığından dem vurup sıyırmaya çalıştı. Ve sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürdü.

Fakat halkın önüne çıkıp sadece AK Parti karşıtlığının yaptığı gafı kurtarmaya yetmediğini birileri fark etmiş olacak ki birden sayın Mansur Yavaş'ın özür dilediği tweeti paylaşıldı...

Siyasette insanların hatalarını kabul etmeleri erdemdir doğru ama hem dindarlara hakaret edeceksin sonra sözlerim çarpıtıldı diyeceksin daha sonra 'ben daha dindarım' deyip kuyruğu dik tutacaksın...

Sonra mı? Hiçbirinin kurtarmadığını anlayıp özür dileyeceksin.

Bu kadar çelişkiden sonra buna siyasi erdem değil olsa olsa 'tükürdüğünü yalamak' ya da 'işbilmezlik' denir.

Ankara'ya iş bilmeyen değil ilm-i siyasete hakim her kesimi kucaklayabilecek, vizyoner, projeleri olan, rüştünü ispatlamış, Büyükşehir tecrübesi olan Başkan lazım...

Yaptıkları yapacaklarının teminatı olan, kavga dilinden değil sevgi dilinden beslenen, Ankara'mızı geleceğe taşıyacak başkana ihtiyacımız var...

Hafta içinde TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Zafer Yıldırım'ın daveti üzerine yönetim kurulu ve üyelerine sevgili meslektaşım Deniz Gürel ile bir sunum yaptık.

Söz konusu Ankara ise kent gazetecisi olarak söyleyecek çok sözümüz oluyor.

Bu bağlamda Ankara'nın yönetimsel ve başkentlilik bilincine dikkat çektik.

Son bölüm ve son soru... AK Parti Adayı Mehmet Özhaseki Kayserili?

Cevaplandırılmak üzere soru benim kucağımda...

İşte o sorunun yanıtı...;

Ankara'da yaşayan insanların büyük çoğunluğu Anadolu'dan gelmiş insanlar.

Sizler adayları 'doğum yerlerine' göre değil proje ve vizyonlarına göre değerlendirin.

Aksi halde Ankara'nın kavga kültüründen kaybettiği yıllara geri döneriz.

Ankara ihmal edilmiş bir başkent.

Geldiğimiz süreçte halen fuar alanı ve stadyumu tartışan bir Ankara'dan bahsediyoruz.

Adayları doğdukları yerler üzerinden değerlendirdiğimizde hata yaparız...

Bu bağlamda Özhaseki Bey doğru isimdir... Projelerine, vizyonuna ve yaptıklarına bakalım.

Hangi siyasi kültürden gelirsek gelelim...

Hangi siyasi partiye aidiyet duyarsak duyalım söz konusu yaşadığımız şehir ise daha hassas olmak durumundayız.

Artık dünyada ülkeler değil şehirler yarışıyor...

Bu yarışta Ankara'yı bir üst lige taşıyacak teknik direktöre ihtiyacımız var.

Karşımızda bir Süper Lig deneyimi diğer tarafta ise 3. Lig de takım yönetmiş teknik direktör var.

Şimdi soruyorum siz takımınızı hangi hocaya teslim edersiniz?

Ankara hepimizin...