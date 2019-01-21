OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Ankara Ticaret Odası 160 bin üyesine yeni iş alanları yaratmak, dünya standartlarında iş geliştirmek ve ortak projeler üretmek için çıktığı yolculukta önemli işlere imza atıyor… ATO ekipleri ticaret, turizm, ekonomi, fuar her nerede ne yaşanıyorsa dünyanın dört bir yanında… Ülke ve Ankara ekonomisine katkı sağlamak adına üyelerine yeni ufuklar açıyor.

Yeni iş sahaları sondajlıyor… Bu yazıyı kaleme aldığım dakikalarda bir heyet İtalya'da, diğer heyet ise ayağının tozu ile ABD'den dönmüştü.

ABD'deki heyete ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz başkanlık etti. İtalya heyetine ise ATO Başkanı Gürsel Baran başkanlığında kalabalık bir işadamı çıkarma yaptı.

ATO Ticaret Heyeti, California eyaletinin Los Angeles kenti ve San Francisco Silikon Vadisi'nde gerçekleştirdiği görüşmeleri ve Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde gerçekleşen CES 2019 fuarında Ankara için teknoloji alanında yeni bir yol haritası için ilk adımı attı.

Ankara'da teknolojiyi doğal kaynakların etkin kullanımı için seferber etmek için çalışmalar yürüten ATO heyetinin ilk durağı CleanTech ismiyle kurulan kuluçka merkezi oldu.

Silikon vadisinde ODTÜ Metalürji Mühendisliği'nden birincilikle mezun olmuş ve yarı iletken teknolojilerinde önemli başarılara imza atarak 200'ün üzerinde patent alan ünlü Türk girişimci Dr. Cem Başçeri'e misafir olduk… Oldukça samimi ortamda geçen buluşmada Ankaralı Cem hemşerileriyle buluşmanın keyfini yaşadı.

Tecrübelerini Ankaralı işadamlarıyla paylaştı. Alkışlar Cem için...

Heyet, ABD'den Ankara'yı yüksek teknoloji merkezi yapacak projeler ve güçlü iş birliği fikirleriyle döndü. Biz de takipçisiyiz… ATO'da güzel şeyler oluyor…