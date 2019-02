OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Evet, aynen öyle… 'Zor, ama imkânsız değil' diyor…

Çankaya'dan söz ediyorum.

Ankara'nın ilçesi Çankaya… Birçok ilden büyük nüfusa sahip… Seçmen profili malum… Çankaya, CHP'li belediye başkanlarının iş bilmez yönetimleri altında yıpranmış, hak ettiği hizmeti alamamış bir ilçe başkentte…

AK Parti ilk hamleyi Barış Aydın ile yaptı. Barış Aydın bir önceki dönem AK Parti'nin Çankaya adayı idi…

Tarihinin görülmemiş projeleriyle Çankaya'nın cehresini değiştirecekti.

Çağdaş yüzü ile 'Ankara bebesi' oluşu Çankaya'da Barış Aydın'ı başkent siyasetinde yıldızını parlattı.

Gelinen noktada azmi, çalışkanlığı, vefası ile kendini meclise taşıdı.

Ankara'nın dertleriyle dertlenen, başkentin değil Ankara'nın milletvekili olmayı başaran Barış'tan sonra Çankaya'ya çıkartılabilecek en doğru isimdi Amber Türkmen…

Kolay değil Barış Aydın'dan sonra Çankaya'da yarışa girmek…

Amber Türkmen'in TRT'deki azimli gayretli çalışmalarının tanığıyım.

Birçok ilklere imza atmış bir isim.

Adaylığının açıklanmasının ardından ilk ziyaretini Turkuvaz Medya grubumuza yaptı.

İçimizden biri, meslektaşımız Türkmen, kolları sıvadığı ilk gün itibarı ile gecesini gündüzüne katıyor.

İnanılmaz bir kampanya süreci yürütüyor.

Çankaya için 'zor' diyor, ekliyor 'imkansız değil'… İnancın, azmin ve kararlılığın göstergesi Türkmen… Hani bir tabir vardır ya… Her taşın altından çıkmak deyimi… O her taşın altından çıktığı gibi her kapıyı çalıyor. Her eli sıkıyor.

Girilmedik kapı, alınmadık gönül bırakmamak üzere Çankaya'yı arşınlıyor.

Zor günlerin ismi… Zor görevlere talip… ' Kadın başıma' demiyor… Kadın gibi şefkatli, merhametli… Erkek gibi sert ve kararlı… Tüm Çankayalıları hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin kucaklıyor… AK Parti belediyeciliği ile Çankayalıları buluşturmak hayali… Çankaya'yı kültürün, sanatın, mutlu insanların başkenti olsun istiyor… 'Ankara bebesi' demiştik ya… Amber Türkmen'de öyle… Sanatçı, gazeteci…

Hakkında bölümüne gidiniz… O kadar çok yazılacakları var ki… Özetleyeyim; genç, atik, tetik, sempatik, pratik…

Yolun açık olsun. Çankaya'nın şansı olasın…