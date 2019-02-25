OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Mevsim kış… Hava soğuk. Her yerde kar var. Baharın müjdecisi cemreler düşmeye başladı.

İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat tarihinde suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart tarihinde toprağa düşer... Bu tarihlerde cemrelerin tamamlanmasıyla ilkbahar gelir…

Arapça kökenli bir kelime 'cemre'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Cemre kelimesi vatandaşlar arasında sıcaklığın artması anlamına gelir.

Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır…

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdrellez ve Nevruz kutlamaları başlamakta…

Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur.

Anadolu'da yaygın olarak kullanılan geleneksel halk takviminde yıl, 'Kasım günleri' ve 'Hızır günleri' olarak kış ve yaz diye ikiye bölünüyor. Kasım günleri, miladi takvime göre 8 Kasım'da başlıyor ve 179 gün sonra 5 Mayıs'ta sona eriyor.

Kasım günleri, 4 yılda bir şubat ayı 29 çektiği zaman 180 gün oluyor. Hızır günleri ise 6 Mayıs'ta başlıyor ve 7 Kasım'a kadar 186 gün sürüyor. Cemrelerin düşmesi, Kasım günlerinden Hızır günlerine, başka bir ifadeyle kıştan bahara geçişin sembolleri olarak değerlendirilir.

Bu bahar başka bahar… Mart sonrası yerelde siyaset yeniden dizayn edilecek.

Kentlerin yönetimine gönülden dokunan belediyeler yeşerecek. Bu hafta siyasetten uzak kış-bahar karışımı tadında bir yazı kaleme almayı planlıyordum.

Telefonun ucunda AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen…

Minik molasına küçük değerlendirmeler sıkıştırdık.

Ankara'da renkli bir çalışma yürütüyor. 'Çankaya CHP'nin kalesi' diyenlere, 'Çankaya Cumhuriyet'in kalesi' diyor.

Umutsuzluk umudu değil. İnanmışlığı Çankaya'yı değişime hazırlıyor.

Amber Türkmen; azmin, çalışkanlığın, kararlılığın, ilkbaharın müjdecisi…