OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Diyarbakır'da analar evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarmak için 'destansı bir mücadele' veriyor… Bu mücadeleye en güçlü destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Mücadeleyi 'destansı' olarak nitelendirdi. Annelerin bu mücadelesine sessiz kalmayı yeğenlerin acımasız ve insafsızlığına ses çıkarmamak bir o kadar insafsızlık.

Analar ağlamasın… Dağa kaçırıldıktan sonra oğlu için geri adım atmayan Hacire ananın çığlığı aynı durumda olan anneler için fitili ateşleyen hamle oldu.

Evlatları için feryat eden ve evlatlarına ulaşmaya çalışan anaların sesini 'amansız' ve 'fakatsız' duymalıyız, duyurmalıyız… Bu işin 'ama'sı, 'fakat'ı olmaz… Tepkimizi açık ve net bir şekilde ortaya koymalıyız. 'Fulu'ya düşmek tüm 'netliği' yok eder… Bu cesur anneleri ve ailelerini yalnız bırakmayalım.

Annelerin bu güçlü sesine ses vermeyen entel dantel zümre nerde? Anaların ahını alan iflah olmaz.

Sabırla mücadele devam etmeli.

Terör konusunda yan yana ve net olmalı… Bu eylemi ve çığlığı görmeyenler 'kör', duymayanlar 'sağır' olsa gerek. Masum çocuklarımızı kaçırıp dağa çıkaran, ellerine silah verenlere karşı başlatılan eylemin adı ;'çocuklarımızın üzerinden elinizi çekin…' Sözde insan hakları örgütlerinden de ses seda yok…

Bir çırpıda 'bilmem ne' olanlar…

'Bu eylem bu çığlık hepimizin…' diyemediniz.

'Bu çocuklar hepimizin' sesini duyamıyorum.

Herkes bu eylemde yerini almalı.

Annelerin sesine ses olmalı. Sözde kadın derneklerinin de maskesi düştü.

Avrupa Birliği ve ABD fonlu sözde kadın dernekleri sus pus… Duymadık, görmedik haberimiz yok madundalar…

Bu konunun hiçbir ideolojik, siyasi yönü yoktur. Çocuğunu terör örgütüne götürülmesini kabul etmeyen, buna direnen bütün anneler baş tacımız…

Anaların bağrı yanmasın…