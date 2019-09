OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Bol keseden attı… Herkese mavi boncuk dağıttı. Vaat dönemi bitti. Şimdi gerçekle yüzleşme vakti. Olmadık vaatler sıralanırken 'bir gün karşıma çıkar' düşünmedi.

Ankara'yı aldınız… İstanbul'da ha keza… Seçimden önce indirim vaadi unutulmuş.

Ankara'nın kaynakları yeterliydi.

İndirim vaadi ile kandırılmış hissine kapılanlar olabilir.

'Aldatılmış duygusunu bir kez yaşadık' diye düşünüyor olabilirsiniz.

Bence alışın… Devamı geliyor.

Yanıltmıyor… Yanılmıyorum… Hani 'her şey çok güzel olacak'tı? Zam kaçınılmaz olabilir. Ancak ben vaat kısmındayım.

Verilen sözün hükmündeyim.

Hükümsüz kısmını ajansına mı sormalı… Bilemedim. İstersen soralım.

Sosyal belediyecilik anlayışı bitti.

Uyum, uyumsuzlukla giderilmeye çalışılıyor.

Belediyenin hemen her kademesinde mutsuzluk hat safhaya çıktı. Evin içinde ne olup bittiğinden haberdar olmadığın gibi şehirden de bi habersin.

Olmuyor yavaş yavaş tükeniyorsun… İrtifa kaybını önleyemiyorsun. Uçağı çakılmadan piste indirebilme yeteneğin görünmüyor.

Hal böyle olunca her geçen gün daha gülünç duruma düşüyorsun.

Geçen hafta ki yazımda 'Ankara kuruyor…' demiştim… 'Haklısın' mail ve mesajlarının merakını gidermek adına bir dip not ilettim. Ankapark önünden Malazgirt Bulvarı'nı takip edin Konya yolunun kesiştiği kavşağa kadar olan güzergâhtaki orta refüj da kuruyan ağaç sayısını tahmin edin… Ben sizin için saydım. Sıkı durun tam 172 adet… Yazık değil mi?

Ah benim güzel Ankaram… Acil ortak akla ve yönetimsel beceriye ihtiyacı var.

Ankara'nın sivil toplum kuruluşları, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri Ankaralı ve Ankara'ya mal olmuş kişileri Ankara için hep beraber çalışmalı vakti.

Ankara'da yaşayıp Ankara yerelinde görev yapan arkadaşlar Ankara'ya katkı vermeli. Ankara demek Türkiye demek… Daha çok birbirimize destek vermeliyiz.

Ankara'ya sevdalıların elini taşın altına koyma vakti… Beceriksiz ellerde eriyip gitmesini izlemeyelim… Yüksel Şanlı isimli okurumuzun mesajı; Merhabalar konuyla ilgili olarak yaptığınız hızlı çalışmalar ile belediyenin ekipleri çalışmaya başladı şahsım ve mahalle sakinleri olarak sahsınızı ve SABAH Gazetesi'nin bütün çalışanlarını kutlar ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Altyapımız ve yollarımız yapıldığında sizi çay içmeye ve sonuçlarını görmeye bekleriz iyi çalışmalar dilerim.

Yüksel Bey biz de sizi bekliyoruz…